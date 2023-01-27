برسالة مؤثرة.. فيريرا يودع الزمالك وجماهيره

الجمعة، 27 يناير 2023 - 17:30

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا - مران الزمالك

أرسل جوسفالدو فيريرا رسالة وداعية بعد رحيله عن منصب المدير الفني لـ الزمالك.

وأقيل فيريرا من منصبه منذ عدة أيام عقب الخسارة من غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.

وجاءت رسالة فيريرا كالآتي:

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"حان الوقت لنقول وداعا،

استغرق الأمر 11 شهرًا من العمل الشاق، خضت 52 مباراة وفزت بلقبي الدوري والكأس، أردت الفوز بالكثير، لكن في كرة القدم لا يمكنك ضمان أي شيء.

أود شكر اللاعبين والإداريين وكل موظفي النادي. أرسل عناقي للاعبين وأتمنى لهم المزيد من الانتصارات.

كل الدعم والمودة للمشجعين الذين أحملهم في قلبي دائما منذ عام 2015 حتى هذا الموسم.

وأتمنى التوفيق لـ الزمالك في الفترة المقبلة".

ويستعرض لكم FilGoal.com ماذا قدم فيريرا:

لعب فيريرا 52 مباراة مع الزمالك في الولاية الثانية بمختلف المسابقات.

وحقق فيريرا الفوز في 32 مباراة مقابل تسع هزائم والتعادل كان في 11 مرة.

سجل الزمالك مع فيريرا في الولاية الثانية 85 هدفا واستقبلت شباكه 41.

انضم فيريرا قبل منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الموسم الماضي، ونجح المدرب البرتغالي في حصد اللقب.

كما صعد البرتغالي بالزمالك إلى نهائي نسخة 20 -21 من كأس مصر بالفوز على أسوان في نصف النهائي.

وحقق فيريرا لقب الكأس مع الزمالك عقب الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد في يوليو الماضي.

وجمع فيريرا بلقبي الدوري والكأس في الولاية الثانية مثلما فعل في الولاية الأولى.

وخسر الزمالك تحت قيادة فيريرا لقب كأس السوبر عن موسم 21-22 بعد الخسارة من الأهلي بهدفين دون مقابل في أكتوبر الماضي.

وكان فيريرا في الولاية الأولى قد خسر لقب كأس السوبر أيضا في أكتوبر 2015 أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتتشابه الفترة الأولى لفيريرا بالثانية مع الزمالك بحصد لقبي الدوري والكأس وخسارة السوبر.

وكان فيريرا قد لعب 27 مباراة فقط في الولاية الأولى ونجح في تحقيق الفوز في 20 منهم مقابل ثلاث هزائم والتعادل أربع مرات.

وفي الولاية الثانية خسر فيريرا أول مباراة في مسيرته مع الزمالك خلال منافسات كأس مصر.

وودع الزمالك نسخة كأس مصر عن الموسم الماضي بالخسارة أمام بيراميدز منتصف يناير الجاري بركلات الترجيح من الدور نصف النهائي.

وخاض فيريرا عشر مباريات مع الزمالك في منافسات كأس مصر وخسر مرة واحدة كانت أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

وتعثر فيريرا مع الزمالك في آخر ست مواجهات خاضهم الفريق، إذ ودع الزمالك لقب كأس مصر مقابل ثلاث هزائم وتعادلين في الدوري.

الزمالك فيريرا الدوري المصري
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