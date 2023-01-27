مران الزمالك - جلسة بين نبيه واللاعبين.. وراحة لـ شيكابالا

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه، برنامجا بدنيا للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري.

وخاض لاعبو الفريق التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وذلك لتجهيزهم بدنيا بالشكل الأمثل وعلاج الإرهاق العضلي في ظل ضغط المباريات.

وحرص أسامة نبيه المدير الفني على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق التدريبات وطالبهم بمواصلة العمل بكل قوة والتركيز فقط خلال التدريبات من أجل تخطي هذه المرحلة والعودة مرة أخرى للطريق الصحيح والانتصارات.

وأكد أسامة نبيه للاعبين أن المسؤولية على عاتقهم كبيرة وهم لاعبين كبار ولديهم الخبرات لتخطي أي عقبات، وشدد على ضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط في مواجهة فيوتشر المقبلة.

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للقاء المقبل.

ووضع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى برنامجا تدريبيا خاصا لرباعي حراسة المرمى بالفريق محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية.

وقسم أيمن طاهر البرنامج التدريبي الخاص بالحراس إلى فقرتين، وتضمنت الأولى تدريبات بدنية وتأهيلية قوية تم خلالها استخدام بعض الأدوات الرياضية وذلك لتجهيز الحراس بالشكل المناسب.

وجاءت الفقرة الثانية فنية وخططية، من خلال تدريب الحراس على التعامل مع التسديد من جميع المسافات وكافة الأوضاع بالإضافة للكرات العرضية والحصول عليها بالشكل السليم والمتقن، كما تم التركيز على عمل تقسيمة مصغرة شارك فيها أيمن طاهر لتدريب الحراس على التعامل مع بعض الكرات باعتباره لاعبا وليس حارسا للمرمى.

وحرص أيمن طاهر على عقد اجتماع فني مصغر مع رباعي حراسة المرمي ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة بجانب أمور أخرى تحفيزية استعدادا للفترة المقبلة.

ووضع الجهاز الطبي برنامجا علاجيا وتأهيليا خاصا للتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن، بسبب الإصابة التي يعاني منها في عضلة السمانة.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه راحة سلبية للاعب من التدريبات، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

اطمأن الجهاز الفني محمود عبد الرازق "شيكابالا "قائد الفريق في ظل الوعكة الصحية التي يعاني منها بعد إصابته بنزلة برد قوية، تسببت في غيابه عن التدريبات الفترة الماضية ولقاء غزل المحلة الأخير.

ويجري الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة فحوصات متواصلة للاعب للاطمئنان على حالته.

ومنح أسامة نبيه المدير الفني للفريق راحة سلبية لـ"شيكابالا" اليوم الجمعة من التدريبات الجماعية، ليواصل البرنامج العلاجي داخل منزله حتي يتعافي بشكل تام و يعود للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ومنح أسامة نبيه تعليمات فنية خاصة لأحمد فتوح الظهير الأيسر وعقد معه جلسة عقب انتهاء التقسيمة الفنية تم خلالها الحديث مع اللاعب في بعض الأمور الخططية الخاصة بجانب منحه بعض النصائح والتعليمات استعدادا للفترة المقبلة.

عقب ذلك أدى اللاعب تدريبات تأهيلية إضافية وفقا لقرار أسامة نبيه المدير الفني لتجهيزة بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.