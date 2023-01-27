للمرة 19.. ليبرون جيمس يشارك في مباراة كل النجوم بدوري NBA

يقود ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز فريق القسم الغربي لمباراة كل النجوم في دوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وتم الإعلان عن اللاعبين الأساسيين لمباراة كل النجوم بدوري NBA.

وفي القسم الشرقي تم اختيار النجم اليوناني يانيس أنتيتوكنمبو لاعب ميلوكي باكس ليكون قائد الفريق.

وبجانبه الرباعي كيفين دورانت وكايري إيرفينج ثنائي بروكلين نيتس.

وجايسون تايتوم نجم بوسطن سيلتيكس، وأخيرا دونفان ميتشل نجم كليفلاند كافاليرز.

أما في القسم الغربي وبجانب ليبرون جيمس يأتي ستيفن كيري أسطورة جولدن ستيت واريورز.

ولوكا دونشيتش نجم دالاس مافريكس، ونيكولا يوكيتش نجم دنفر ناجيتس.

وأخيرا زايون ويليامسون نجم نيو أورليانز بليكانز.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن باقي اللاعبين البدلاء خلال الأيام المقبلة.

وتقام منافسات كل النجوم خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير المقبل في ملعب فريق يوتا جاز.