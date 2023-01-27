لعنة الأبيض مستمرة.. أسوان بلا فوز للمباراة الخامسة على التوالي ويتعادل مع الجيش

الجمعة، 27 يناير 2023 - 17:02

كتب : FilGoal

أسوان - طلائع الجيش - الدوري المصري

حسم التعادل لقاء أسوان وطلائع الجيش في افتتاحية الجولة الـ16 من الدوري المصري.

المباراة التي أقيمت على ملعب أسوان انتهت بنتيجة 2-2.

وسجل أحمد بلحاج ومحمد حمدي زكي ثنائية أسوان، فيما سجلا مصطفى الخواجة ومحمود وادي أهداف طلائع الجيش.

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ولم يحقق أسوان فوزا في الدوري منذ هزيمة الزمالك في الجولة الـ12 في الدوري المصري، تعادل في أربع وخسر مباراة.

التعادل هو السابع لطلائع الجيش منذ بداية الموسم، والرابع لأسوان بعد مرور 16 جولة.

ورفع أسوان رصيده عند النقطة 19 في المركز التاسع، فيما أصبح طلائع الجيش في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.

التشكيل

شهد تشكيل طلائع الجيش إجراء تبديل وحيد عن مواجهة سيراميكا كليوباترا بدخول مصطفى الخواجة بدلا من خالد سطوحي.

وشارك المغربي عماد الكابو صفقة أسوان الجديدة في المباراة بشكل أساسي بعد يومين من انضمامه للفريق.

أحداث المباراة

التهديد الأول على المرمى من جانب طلائع الجيش عن طريق أحمد سمير عند الدقيقة 6 الذي يسدد من خارج المنطقة لكن تعتلي العارضة.

أسوان رد في الدقيقة 13 بعد استخلاص رائع من أحمد بلحاج يمررها إلى محمد حمدي زكي الذي يسدد لكن تعتلي القائم.

أخطر فرص أسوان جاءت عند الدقيقة 16عن طريق الكابو لكن الرأسية لم تكن متقنه بما يكفي وتعتلي العارضة إلىل خارج الملعب.

وجاء الهدف الأول لـ أسوان في الدقيقة 21 عن طريق محمد حمدي زكي الذي يسدد من خارج منطقة الجزاء.

وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمس ميدو مصطفى لاعب أسوان الكرة بيده، انبرى لها محمود وادي وسددها في الشباك.

لم ينتظر طلائع الجيش كثيرا وسجل الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني عن طريق مصطفى الخواجة بعد تصويبة صاروخية بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك عمرو حسام حارس مرمى أسوان.

وحاول أسوان إدارك التعادل سريعا في محاولة أولى كانت في الدقيقة 55 عن طريق أحمد بلحاج الذي سدد وخرج أحمد مسعود لتشتيها لترتد وتصل من جديد إلى محمد ناجي جدو لكن يشتتها الدفاع.

وأدرك أسوان التعادل بالفعل في الدقيقة 59 عن طريق أحمد بلحاج الذي أرسل كرة عرضية باتجاه ديلسون كاموني لكنها اتجهت نحو المرمى لتسكن الشباك.

وظل أسوان حتى أخر لحظات المباراة إضافة الثالث لكن لم تنج محاولاته لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

أسوان طلائع الجيش الدوري المصري
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