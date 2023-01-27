انتهت في الدوري - الإسماعيلي (3) - (1) الداخلية.. 3 نقاط ثمينة

يستضيف الإسماعيلي منافسه الداخلية على استاد الإسماعيلية في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 18 والأخير في جدول الترتيب بتسع نقاط، بينما يحتل الداخليةالمركز الـ 14 برصيد 13 نقطة.