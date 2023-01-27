انتهت في الدوري - الإسماعيلي (3) - (1) الداخلية.. 3 نقاط ثمينة
الجمعة، 27 يناير 2023 - 16:57
كتب : FilGoal
يستضيف الإسماعيلي منافسه الداخلية على استاد الإسماعيلية في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 18 والأخير في جدول الترتيب بتسع نقاط، بينما يحتل الداخليةالمركز الـ 14 برصيد 13 نقطة.
ويقدم FilGoal.com لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي والداخلية.
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نهاية المباراة
ق90 ياو أنور يهدر فرصة تسجيل الهدف الرابع ويضع الكرة في جسد حارس الداخلية
ق85 محمد الشامي يسجل الهدف الثالث للإسماعيلي من تسديدة قوية
ق75 مصطفى فوزي يسجل هدف تقليص الفارق لنادي الداخلية
ق73 القائم يمنع ياو أنور من تسجيل الهدف الثالث للإسماعيلي
ق61 مصطفى فوزي يهدر فرصة تقليص الفارق لنادي الداخلية بعد ضربة رأسية خطيرة
ق58 تسددية قوية من ياو أنور مهاجم الإسماعيلي تمر أعلى مرمى الداخلية بقليل
ق48 لاعبو الإسماعيلي يطالبون بالحصول على ركلة جزاء ويحكم المباراة يقرر استمرار اللعب
بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق40 فراس شواط يسجل الهدف الثاني لنادي الإسماعيلي بضرية راسية بعد تمريرة عماد حمدي
ق29 لاعبو الداخلية يطالبون بالحصول على ركلة جزاء وحكم المباراة يقرر استمرار اللعب
ق28 محمد فوزي حارس الإسماعيلي ينقذ فرصة خطيرة لنادي الداخلية بعد رأسية حسين رجب
ق22 محمد مخلوف يسجل الهدف الأول للإسماعيلي بعد عرضية متقنة من محمد عبد السميع
ق10 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الداخلية من ركلة حرة من الطرف الأيسر شتتها الدفاع بنجاح.
ق6 محمد نجيب يبعد عرضية خطيرة للإسماعيلي من داخل منطقة الجزاء
ق3 هجوم مبكر من لاعبي الإسماعيلي ومحاولات للتسديد من بعيد
انطلاق المباراة