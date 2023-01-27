صلاح باشا ينتقل إلى جويجليانو الإيطالي

الجمعة، 27 يناير 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

صلاح باشا - منتخب مصر للشباب

أعلن نادي جويجليانو الإيطالي تعاقده مع اللاعب المصري صلاح الدين باشا.

صلاح باشا

النادي : أودينيزي

أودينيزي

النادي الإيطالي أشار إلى أنه قد أتم اتفاقه مع أودينيزي على ضم اللاعب بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويلعب فريق جويجليانو في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي ويحتل حاليا المركز التاسع.

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صلاح باشا كان قد شارك مع فريق أودينيزي تحت 19 عاما في خلال الموسم الماضي في 23 مباراة وسجل خلالهم 14 هدفا وصنع 5، بينما سجل هدف واحد في الموسم الحالي خلال 15 مباراة.

وسبق لصلاح باشا أن جلس على دكة بدلاء الفريق الأول لأودينيزي خلال الموسم الماضي خلال المباراة الأخيرة في الدوري.

اللاعب صاحب الـ 19 عاما يستعد للمشاركة مع منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الإفريقية والمقامة في مصر في شهر فبراير المقبل.

أودينيزي صلاح باشا جويجليانو الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة
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