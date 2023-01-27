ضربة جديدة.. ريليفو: تأكد غياب ميندي عن مباراة ريال سوسيداد في الدوري

تأكد غياب فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد عن مباراة ريال سوسيداد الجولة المقبلة في الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد منافسه ريال سوسيداد الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ من المسابقة.

وبحسب منصة "ريليفو" فإن ميندي سيكون خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الدوري.

وذكرت أن إصابة ميندي اتضحت أنها قوية وهناك تخوف من كونها في أوتار الركبة.

وخرج ميندي مصابا قبل دقائق من الشوط الأول متأثرا بالإصابة ودخل داني سيبايوس بديلا.

ويعاني ريال مدريد على مستوى الخط الخلفي بإصابات: ديفيد ألابا وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز.

وبحسب "ماركا" فإن إصابة ألابا تجددت بعدما عاد لتدريبات ريال مدريد بداية الأسبوع.

اللاعب كان قد عانى من إصابة في عضلة "السمانة" في القدم اليمنى خلاله مواجهة فياريال يوم 7 يناير الماضي ويغيب بسببها حتى الآن.

وتأهل ريال مدريد أمس الخميس إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الانتصار على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل الثلاثي رودريجو جوس وكريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور لـ ريال مدريد، فيما أحرز ألفارو موراتا لـ أتليتكو مدريد.