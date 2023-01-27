انتهت بطولة العالم لليد - مصر (34)-(35) ألمانيا
الجمعة، 27 يناير 2023 - 16:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وألمانيا في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة العالم لكرة اليد.
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نهاية المباراة بفوز ألمانيا 35-34.
ق 68: التعادل 34-34
التعادل في آخر ثانية ونهاية الشوط الأول 33-33
ق 65: التقدم لمصر عن طريق دودو 33-32
ق 63: التعادل 32-32
انطلاق الوقت الإضافي
نهاية المباراة بالتعادل 30-30 والعارضة تمنع علي زين من التسجيل في الثانية الأخيرة والذهاب للوقت الإضافي
ق 57: التعاااااااادل 30-30 بعد أن كان الفارق 7 أهداف
ق 55: الفارق هدف 29-28
ق 48: دودو يسجل والفارق هدفين 28-26
ق 44: الفارق يتقلص 28-23 لصالح ألمانيا
ق 40: طرد مهاب سعيد
ق 40: تقدم ألمانيا 26-19
ق 38: إيقاف دقيقتين لمهاب سعيد
ق 38: تقدم ألمانيا 23-18
ق 34: تقدم ألمانيا 21-17
ق 32: تقدم ألمانيا 19-15 على مصر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بنتيجة 17-14 لألمانيا.
ق26. 4 دقائق على نهاية الشوط الأول الونتيجة 16-11 لألمانيا.
ق13. حارس ألمانيا يتألق أمام كرات مصر.. النتيجة الحالية 13-7.
ق16. الفارق يتسع لمصلحة ألمانيا.. النتيجة الحالية 11-6.
ق6. تقدم ألماني مبكرا.. النتيجة الحالية 4-2.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 4:30 مساء.