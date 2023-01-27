انتهت بطولة العالم لليد - مصر (34)-(35) ألمانيا

الجمعة، 27 يناير 2023 - 16:20

كتب : FilGoal

مصر ضد ألمانيا كرة يد - محمد سند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وألمانيا في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة العالم لكرة اليد.

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نهاية المباراة بفوز ألمانيا 35-34.

ق 68: التعادل 34-34

التعادل في آخر ثانية ونهاية الشوط الأول 33-33

ق 65: التقدم لمصر عن طريق دودو 33-32

ق 63: التعادل 32-32

انطلاق الوقت الإضافي

نهاية المباراة بالتعادل 30-30 والعارضة تمنع علي زين من التسجيل في الثانية الأخيرة والذهاب للوقت الإضافي

ق 57: التعاااااااادل 30-30 بعد أن كان الفارق 7 أهداف

ق 55: الفارق هدف 29-28

ق 48: دودو يسجل والفارق هدفين 28-26

ق 44: الفارق يتقلص 28-23 لصالح ألمانيا

ق 40: طرد مهاب سعيد

ق 40: تقدم ألمانيا 26-19

ق 38: إيقاف دقيقتين لمهاب سعيد

ق 38: تقدم ألمانيا 23-18

ق 34: تقدم ألمانيا 21-17

ق 32: تقدم ألمانيا 19-15 على مصر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بنتيجة 17-14 لألمانيا.

ق26. 4 دقائق على نهاية الشوط الأول الونتيجة 16-11 لألمانيا.

ق13. حارس ألمانيا يتألق أمام كرات مصر.. النتيجة الحالية 13-7.

ق16. الفارق يتسع لمصلحة ألمانيا.. النتيجة الحالية 11-6.

ق6. تقدم ألماني مبكرا.. النتيجة الحالية 4-2.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 4:30 مساء.

ألمانيا مصر بطولة العالم لكرة اليد
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