التشكيل - الساعي وشواط يقودان هجوم الإسماعيلي.. وتغييران في الداخلية

أعلن كل من أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي ورضا شحاتة مدرب الداخلية تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب الفريقان على استاد الإسماعيلية في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

الحارس: محمد فوزي.

الدفاع: باهر المحمدي – محمد نصر – محمد هاشم – محمد دسوقي.

الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف.

أمامهما: محمد عبد السميع – عمر الساعي – محمد الشامي.

الهجوم: فراس شواط.

وشهد تشكيل الداخلية إجراء تغييرين عن المباراة السابقة ضد المقاولون العرب بدخول سيرجي إريج وكريستوفر جون بدلا من محمود طلعت وكليتشي شيمزي الذين تعرضا للطرد.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

الحارس: رضا السيد

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – محمد نجيب – بركات حجاج – عبد العزيز السيد.

الوسط: مؤمن عاطف – سيرجي إريك – كريستوفر جون.

الهجوم: سمير فكري – عبد الله أوجيفيني – حسين رجب.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 18 والأخير في جدول الترتيب بتسع نقاط، بينما يحتل الداخليةالمركز الـ 14 برصيد 13 نقطة.