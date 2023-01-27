مران الأهلي - انتظام الشحات ومعلول.. وكريم فؤاد يبدأ العلاج الطبيعي

استأنف الأهلي مرانه صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وكان الفريق قد حصل على راحة من التدريبات أمس بعد الفوز على البنك الاهلي في الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

وانتظم علي معلول في مران الفريق بعد حصوله على راحة عقب مواجهة الزمالك إذ غاب عن مباراة البنك الأهلي.

وعاد حسين الشحات للمران بعد تعافيه من آلام الركبة التي عانى منها وغاب بسببها عن المباراة السابقة في الدوري.

وخاض اللاعبين تدريبات بدنية متنوعة في الجيم، فيما الى جانب بقية فقرات المران الخططية بالملعب.

وبدأ كريم فؤاد جلسات العلاج الطبيعيبعد عودته إلى القاهرة للتأهيل من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وسيلعب الأهلي المباراة الافتتاحية للبطولة ضد أوكلاند سيتي النيوزلني وفي حالة الفوز سيواجه سياتل ساوندرز الأمريكي.

وتنتظر الأهلي مواجهة نارية في دور نصف النهائي ضد ريال مدريد حال تحقيقه الفوز في أول مباراتين.