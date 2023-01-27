رودريجو: لم أتمكن من سماع تعليمات أنشيلوتي بين الشوطين.. وسعيد بالعمل معه

كشف رودريجو جوس لاعب ريال مدريد عن عدم استطاعته لسماع حديث كارلو أنشيلوتي مدرب الفرق بين شوطي المباراة ضد أتليتكو مدريد.

وحقق ريال مدريد الفوز على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل رودريجو هدف التعادل لريال مدريد في الوشط الثاني للمباراة بعد أن شارك كبديل.

وقال رودريجو لصحيفة ماركا عقب المباراة: "لم أستطيع سماع كلام أنشيلوتي بين الشوطين لأنني كنت أجري عمليات الإحماء".

وتابع "اللعب في الوسط؟ دائما ما أريد أن ألعب وهذا فقط ما أنظر إليه ودائما ما كنت أرى إنني أستطيع مساعدة الفريق ولكن علي أن أتحلى بالصبر".

وشدد "أنشيلوتي مدرب رائع ومن دواعي سروري العمل معه وهو يعطيني الكثير من الثقة ولهذا السبب عدنا في المباراة".

وتحدث رودريجو عن غشب لاعبي أتليتكو مدريد بسبب طرد سافيتش قائلا: لا أحب الدخول في جدل ولكن لا أعرف ماذا يريدون هنا لقد حصل على بطاقة حمراء ونحن عدنا في المباراة لا يوجد شيء لأقوله لقد سجلت هدفا رائعا وحققنا الفوز".

وتقام قرعة دور نصف النهائي يوم الإثنين المقبل بمشاركة كل من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وأوساسونا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد ريال سوسيداد يوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.