تشكيل طلائع الجيش - تغيير وحيد لمواجهة أسوان

أعلن محمد يوسف مدرب طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على أسوان في افتتاحية الجولة الت 16 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل طلائع الجيش إجراء تبديل وحيد عن مواجهة سيراميكا كليوباترا بدخول مصطفى الخواجة بدلا من خالد سطوحي.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

الحارس: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد متعب – أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – حسن مجدي.

الوسط: إسلام محارب – فريد شوقي – مصطفى الخواجة.

الهجوم: أحمد سمير - محمود وادي – كريم طارق.

وكان طلائع الجيش قد تعادل في المباراة السابقة مع سيراميكا كليوباترا بدون أهداف على استاد الفاهرة.

ويحتل أسوان المركزالتاسع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.