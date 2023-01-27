ذا أثليتك: برايتون يرفض عرض أرسنال من أجل كايسيدو

الجمعة، 27 يناير 2023 - 14:08

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو

رفض نادي برايتون الإنجليزي عرض أرسنال من أجل موسيس كايسيدو في سوق الانتقالات الشتوية.

وكانت شبكة "سكاي" كشفت عن عرض بقيمة 60 مليون يورو قدمه أرسنال من أجل كايسيدو خلال الساعات الماضية.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن برايتون رفض العرض بشكل قاطع ولم يتحدد بعد سبب عدم الاتفاق: الجانب المادي أم رغبة الاحتفاظ باللاعب.

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وكان برايتون سبق وأن رفض تشيلسي من أجل كايسيدو بقيمة 50 مليون يورو بسبب التمسك باللاعب في الفريق.

روبرتو دي زيربي المدير الفني لـ برايتون سبق وعلق على الأمر: "آمل أن ينهي كايسيدو الموسم معنا لكن عندما تكون هناك فرق كبيرة تريد لاعبنا، فهذا خبر سار بالنسبة إلينا".

ويرتبط كايسيدو بعقد مع برايتون ينتهي في صيف 2025.

وشارك كايسيدو الذي يجيد اللعب في مركز الوسط الدفاعي في 21 مباراة مع برايتون الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل هدفا وصناعة آخر.

اللاعب صاحب الـ21 عاما قطعة أساسية في تشكيل دي زيربي الذي يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال ولاعب الوسط

في البداية، صب أرسنال مجهوداته على التعاقد مع مهاجم من أجل تعويض غياب جابرييل جيسوس المصاب.

وهذا ما حدث بالفعل وتعاقد أرسنال مع ليناردو تروسارد من برايتون.

الأمور بدأت تأخد منحنى مغاير عندما تعرض محمد النني إلى إصابة والذي كشف ميكيل أرتيتا أنها "طويلة" وذكرت التقارير بأنها في الركبة.

وقال أرتيتا بخصوص التعاقد مع لاعب وسط: "المزيد من التعاقدات؟ إذا كان هناك أي شيء آخر متاح يمكن أن يجعلنا أفضل فسننظر إليه".

وأضاف "نحتاج إلى لاعب وسط يمكنه التغطية بشكل مثالي، ولكن من الواضح أن الحصول على ذلك في هذا السوق معقد للغاية".

ولا يمتلك أرسنال سوى ثلاث لاعبين متاحين في خط الوسط حاليا: جرانيت تشاكا، وتوماس بارتي، وسامبي لوكونجا.

ويسعى أرسنال لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي المفقود منذ 2004 الموسم الحالي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أرسنال كايسيدو برايتون
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