تشكيل أسوان - الكابو أساسي لأول مرة في مواجهة طلائع الجيش
الجمعة، 27 يناير 2023 - 14:00
كتب : FilGoal
أعلن أيمن الرمادي مدرب أسوان تشكيل فريقه الذي سيواجه طلائع الجيش بعد قليل.
ويحل طلائع الجيش ضيفا على أسوان في افتتاحية الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.
ويشاك المغربي عماد الكابو صفقة أسوان الجديدة في المباراة بشكل أساسي بعد يومين من انضمامه للفريق.
وشهد خط الهجوم مشاركة محمد حمدي زكي ومحمد ناجي جدو، بينما يجلس ديلسون على دكة البدلاء.
وجاء تشكيل أسوان كالتالي:
الحارس: عمرو حسام
الدفاع: ميدو مصطفى - أحمد فتحي كاستيلو - محمد عطوة - علي فتحي.
الوسط: رافاييل إياوجوا - عماد الكابو - أحمد بلحاج - أحمد خالد.
الهجوم: محمد حمدي زكي - محمد ناجي "جدو".
ويحتل أسوان المركزالتاسع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.
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