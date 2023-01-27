ماركا: تجدد إصابة ألابا

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن حدوث انتكاسة في إصابة دافيد ألابا لاعب ريال مدريد.

ديفيد ألابا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

اللاعب كان قد عانى من إصابة في عضلة "السمانة" في القدم اليمنى خلاله مواجهة فياريال يوم 7 يناير الماضي ويغيب بسببها حتى الآن.

وكان صاحب الـ 30 عاما قد عاد لتدريبات ريال مدريد في بداية الأسبوع الحالي استعدادا للمشاركة مع الفريق.

وفقا لصحيفة ماركا فأن اللاعب شعر بآلام في نفس مكان الإصابة وتعرض لانتكاسة سيغيب على أثرها لفترة جديدة.

ألابا شارك مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي في 23 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وحقق ريال مدريد الفوز أمس الخميس على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتقام قرعة نصف النهائي يوم الإثنين المقبل بمشاركة كل من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وأوساسونا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد ريال سوسيداد يوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.