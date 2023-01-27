بنزيمة: شخصية ريال مدريد سبب العودة في الدربي

الجمعة، 27 يناير 2023 - 12:51

كتب : FilGoal

ريال مدريد x أتليتكو مدريد - كأس ملك إسبانيا

يرى كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد أن شخصية الفريق هي سبب العودة في النتيجة أمام أتليتكو مدريد والتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وحوّل ريال مدريد تأخره بهدف إلى ثلاثة أهداف أمام أتليتكو مدريد في المباراة التي جمعتهما على استاد سنتياجو بيرنابيو في ربع نهائي المسابقة.

وقال بنزيمة في تصريحات عقب المباراى لـ Teledeporte: "كانت مباراة صعبة ومعقدة للغاية ضد خصم جيد. الشخصية التي لدينا واللاعبين الموهبين أمكنتنا من العودة".

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وأضاف "المعاناة ليست أمر جيد، ربما يتعين علينا تسجيل الأهداف بشكل أكثر لكن لدينا موهبة وبفضل الجماهير استطعنا فعل ذلك".

وأتم "أتليتكو سيطر على المباراة بشكل جيد للغاية، لديهم دفاعي حديدي، الأمر ظل معقدا حتى سجل رودريجو هدفه الرائع".

وسجل الثلاثي رودريجو جوس وكريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور لـ ريال مدريد، فيما أحرز ألفارو موراتا لـ أتليتكو مدريد.

وسجل بنزيمة هدفا غاليا في الدقيقة 104 ضاعف به نتيجة ريال مدريد عندما ذهبت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

ويعتبر المهاجم الفرنسي هو من سجل أخر ثلاث أهداف لـ ريال مدريد في الأشواط الإضافية (أحدهما أمام تشيلسي والآخر ضد مانشستر سيتي).

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