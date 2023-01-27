اسكواش - نور الشربيني تتوج بلقب بطولة الأبطال.. ومروان الشوربجي وصيفا
الجمعة، 27 يناير 2023 - 12:02
كتب : FilGoal
توجت نور الشربيني لاعبة سبورتينج بلقب بطولة الأبطال للمرة الرابعة في تاريخها بعد التفوق على نوران جوهر لاعبة وادي دجلة.
وتعتبر بطولة الأبطال أولى البطولات الكبرى في العام الجديد.
وفازت نور الشربيني بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 20 دقيقة بعدما انسحبت نوران في الشوط الثاني بسبب الإصابة في اليد.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9 / 3-1.
وتحتل نور الشربيني التصنيف الثالث عالميا، فيما تأتي نوران جوهر في المرتبة الأولى.
وحصدت نوران جوهر لقب النسخة الأخيرة من بطولة الأبطال وكان ذلك أمام الأمريكية أماندا صبحي.
وعلى مستوى الرجل، توج البيروفى دييجو إلياس المصنف الخامس عالميا على حساب مروان الشوربجي.
وفاز إلياس بنتيجة 3-0 في 50 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2 / 11-6 / 11-4.
نرشح لكم
كرة طائرة - الأهلي ينتصر على بتروجت.. والزمالك يتفوق على سموحة بصعوبة اسكواش - مروان الشوربجي إلى نهائي بطولة الأبطال.. ومنافسة مصرية في السيدات كرة يد - نصف نهائي مكرر مجددا.. فرنسا إلى المربع الذهبي بعد الفوز على ألمانيا كرة يد - الحلم يتأجل.. مصر تودع بطولة العالم بالخسارة أمام السويد والانتقال للمراكز الترتيبية انتهت كرة يد - مصر (22)-(26) السويد.. نهاية المباراة كرة يد - الدنمارك إلى نصف نهائي بطولة العالم برقم تاريخي #السهرة_الرياضية – كيف ظهر ليبرون جيمس ونجوم كرة السلة في Hustle NBA - ليبرون جيمس يحقق إنجازا غير مسبوق ويقترب أكثر من عبد الجبار