اسكواش - نور الشربيني تتوج بلقب بطولة الأبطال.. ومروان الشوربجي وصيفا

الجمعة، 27 يناير 2023 - 12:02

كتب : FilGoal

نور الشربيني ضد سلمى هاني - اسكواش

توجت نور الشربيني لاعبة سبورتينج بلقب بطولة الأبطال للمرة الرابعة في تاريخها بعد التفوق على نوران جوهر لاعبة وادي دجلة.

وتعتبر بطولة الأبطال أولى البطولات الكبرى في العام الجديد.

وفازت نور الشربيني بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 20 دقيقة بعدما انسحبت نوران في الشوط الثاني بسبب الإصابة في اليد.

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وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9 / 3-1.

وتحتل نور الشربيني التصنيف الثالث عالميا، فيما تأتي نوران جوهر في المرتبة الأولى.

وحصدت نوران جوهر لقب النسخة الأخيرة من بطولة الأبطال وكان ذلك أمام الأمريكية أماندا صبحي.

وعلى مستوى الرجل، توج البيروفى دييجو إلياس المصنف الخامس عالميا على حساب مروان الشوربجي.

وفاز إلياس بنتيجة 3-0 في 50 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2 / 11-6 / 11-4.

اسكواش نور الشربيني نوران جوهر
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