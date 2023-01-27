سيد مرعي: مفاوضات الزمالك وعبد الله السعيد مستمرة.. وشرط عودة محمود علاء

الجمعة، 27 يناير 2023 - 11:24

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز وغزل المحلة

أوضح سيد مرعي وكيل اللاعبين موقف الزمالك الحالي من التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال مرعي في تصريحات عبر MBC مصر: "جون إيبوكا كان الاختيار الثاني للزمالك بعد ناصر منسي".

وأضاف "إيبوكا كان قريبا جدا من الزمالك، لكن تعطلت المحادثات بسبب الجانب المادي، لذلك تحركت وأتممت الصفقة مع أهلي طرابلس بمبلغ 650 ألف دولار، وللاعب 3650 ألف دولار".

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ورحل إيبوكا إلى أهلي طرابلس على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور من سيراميكا كليوباترا.

وأوضح "عودة محمود علاء للزمالك؟ لن يعود إلا برغبة الاتحاد السكندري عكس محمود شبانة الذي يمتلك الزمالك حق استعادته".

وأتم "موقف عبد السعيد من الانضمام إلى الزمالك؟ المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرة".

وبدأ السعيد مسيرته في الإسماعيلي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي عام 2011 ويقضي 7 مواسم في صفوفه فاز خلالها بكل البطولات الممكنة.

ولعب السعيد معارًا إلى كوبس الفنلندي لفترة قصيرة للحفاظ على لياقته البدنية قبل مونديال 2018، على خلفية استبعاده من قائمة الأهلي بعد خروج توقيعه للزمالك إلى النور.

وبعد فترة في أهلي جدة، عاد السعيد للملاعب المصرية من بوابة بيراميدز واستطاع كتابة التاريخ بدخول نادي المائة في الدوري المصري.

وخاض السعيد 55 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 6 أهداف، وساهم في الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وإلى نهائيات كأس العالم 2018 حيث صنع هدفًا.

الزمالك جون إيبوكا ناصر منسي عبد الله السعيد
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