سيد مرعي: مفاوضات الزمالك وعبد السعيد مستمرة.. وشرط عودة محمود علاء

الجمعة، 27 يناير 2023 - 11:24

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز وغزل المحلة

أوضح سيد مرعي وكيل اللاعبين موقف الزمالك الحالي من التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال مرعي في تصريحات عبر MBC مصر: "جون إيبوكا كان الاختيار الثاني للزمالك بعد ناصر منسي".

وأضاف "إيبوكا كان قريبا جدا من الزمالك، لكن تعطلت المحادثات بسبب الجانب المادي، لذلك تحركت وأتممت الصفقة مع أهلي طرابلس بمبلغ 650 ألف دولار، وللاعب 3650 ألف دولار".

أخبار متعلقة:
بيراميدز: عبد الله السعيد نفى للنادي تصريحات طلبه الرحيل.. واعتدنا على الشائعات مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الزمالك لضم عبد الله السعيد مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: لقطة عبد االله السعيد خطأ يحدث كل 100 عام.. وموقف إعادة المباراة فيوتشر يحافظ على وصافة الدوري بتعادل مثير مع بيراميدز.. وطرد عبد الله السعيد

ورحل إيبوكا إلى أهلي طرابلس على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور من سيراميكا كليوباترا.

وأوضح "عودة محمود علاء للزمالك؟ لن يعود إلا برغبة الاتحاد السكندري عكس محمود شبانة الذي يمتلك الزمالك حق استعادته".

وأتم "موقف عبد السعيد من الانضمام إلى الزمالك؟ المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرة".

وبدأ السعيد مسيرته في الإسماعيلي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي عام 2011 ويقضي 7 مواسم في صفوفه فاز خلالها بكل البطولات الممكنة.

ولعب السعيد معارًا إلى كوبس الفنلندي لفترة قصيرة للحفاظ على لياقته البدنية قبل مونديال 2018، على خلفية استبعاده من قائمة الأهلي بعد خروج توقيعه للزمالك إلى النور.

وبعد فترة في أهلي جدة، عاد السعيد للملاعب المصرية من بوابة بيراميدز واستطاع كتابة التاريخ بدخول نادي المائة في الدوري المصري.

وخاض السعيد 55 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 6 أهداف، وساهم في الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وإلى نهائيات كأس العالم 2018 حيث صنع هدفًا.

الزمالك جون إيبوكا ناصر منسي عبد الله السعيد
نرشح لكم
أحمد سامي يكشف سبب فشل انتقال إيبوكا إلى الزمالك مواعيد مباريات الجمعة 27 يناير 2023 - الدوري ومنتخب اليد.. ومانشستر سيتي ضد أرسنال محمود فايز يكشف أسباب عدم انضمامه للجهاز الفني لـ الزمالك أسامة نبيه: مباراة فيوتشر فرصة للعودة للانتصارات.. وكل لاعب سيحصل على حقه بروكسي يعلن انتقاله ثنائي الفريق إلى المصري خبر في الجول - تحديد مدة غياب المثلوثي عن الزمالك مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك مؤمن زكريا ينضم للجهاز الفني لـ سموحة
أخر الأخبار
بنزيمة: شخصية ريال مدريد سبب العودة في الدربي والتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - نور الشربيني تتوج بلقب بطولة الأبطال.. ومروان الشوريجي وصيفا ساعة | رياضات أخرى
بنسبة كبيرة.. كاف يعلن زيادة جوائز كأس أمم إفريقيا للمحليين ساعة | الكرة الإفريقية
سيد مرعي: مفاوضات الزمالك وعبد السعيد مستمرة.. وشرط عودة محمود علاء ساعة | الكرة المصرية
أحمد سامي يكشف سبب فشل انتقال إيبوكا إلى الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الجمعة 27 يناير 2023 - الدوري ومنتخب اليد.. ومانشستر سيتي ضد أرسنال 2 ساعة | الكرة المصرية
محمود فايز يكشف أسباب عدم انضمامه للجهاز الفني لـ الزمالك 10 ساعة | الكرة المصرية
أسامة نبيه: مباراة فيوتشر فرصة للعودة للانتصارات.. وكل لاعب سيحصل على حقه 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك