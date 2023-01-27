أحمد سامي يكشف سبب فشل انتقال إيبوكا إلى الزمالك

الجمعة، 27 يناير 2023 - 10:49

كتب : FilGoal

جون إيبوكا - محمود شبانة - سيراميكا كليوباترا - سموحة

كشف أحمد سامي المدير الفني لـ سموحه الحالي وسيراميكا كليوباترا السابق سبب فشل انتقال جون إيبوكا إلى الزمالك.

وانتقل إيبوكا في النهاية على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور إلى أهلي طرابلس في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال أحمد سامي عبر mbc مصر: "القرار كان من الإدارة. تم إبلاغي أنّ إيبوكا سينتقل إلى الزمالك بنسبة كبيرة لكن الاختلاف المادي كان السبب في توقف الصفقة".

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وأضاف "خطة إدارة سموحة الآن انتظار عودة إيبوكا بعد ذلك سيتقرر البيع أم البقاء مع الفريق".

ورحل سامي عن تدريب سيراميكا كليوباترا الثلاثاء الماضي بشكل رسمي قبل عودته إلى سموحة.

وتعتبر هذه الولاية الثانية لـ أحمد سامي مع سموحة بعدما تولى تدريب الفريق الأزرق في الفترة من 2020 وحتى شهر مايو 2022.

وخاض سامي 31 مباراة مع فريق سيراميكا كليوباترا وحقق الفوز في سبع مباريات بينما تعادل 12 مرة وخسر مثلهم.

وترك سامي سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

أحمد سامي سموحة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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