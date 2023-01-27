مواعيد مباريات الجمعة 27 يناير 2023 - الدوري ومنتخب اليد.. ومانشستر سيتي ضد أرسنال

الجمعة، 27 يناير 2023 - 10:26

كتب : FilGoal

علي زين - منتخب مصر أمام الدنمارك - كرة يد

تبدأ اليوم الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز بثلاثة مباريات، كما يلعب منتخب مصر لكرة اليد في الأدوار الترتيبية من المركز الخامس حتى الثامن في كأس العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com لمواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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أسوان × طلائع الجيش.. 2:45 - أون تايم سبورتس.

الإسماعيلي × الداحلية.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

المقاولون العرب × الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإسباني

ألميريا × إسبانيول.. 10 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدروي الإيطالي

ليتشي × ساليرنيتانا.. 9:45 - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

بولونيا × سبيزيا.. 7:30 مساء - بو ظبي الرياضية بريميوم 1.

بطولة العالم لكرة اليد

ألمانيا × مصر.. 4:30 - أون تايم سبورتس.

فرنسا × السويد.. 10 مساء - قنوات الكأس الرياضية.

النرويج × المجر.. 7:00 مساء - قنوات الكأس الرياضية.

إسبانيا × الدنمارك.. 7:00 مساء - قنوات الكأس الرياضية.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي × أرسنال.. 10:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدور التركي

بشكتاش × ألانياسبور.. 7:00 مساء.

الدوري الفرنسي

لوريان × ستاد رين.. 10 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

لايبزج × شتوتجارت.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

منتخب مصر بطولة العالم لكرة اليد الدوري المصري كأس الاتحاد الإنجليزي مواعيد مباريات الجمعة
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