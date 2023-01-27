أنشيلوتي: لا أفهم ريال مدريد.. وهدف فينيسيوس مكافأة

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن دهشته باختلاف أداء لاعبي فريقه بين الشوط الأول والثاني.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال "ما لا أفهمه حقًا كيف لفريق أن يلعب سيء جدا في الشوط الأول ثم يتحول ويلعب في الشوط الثاني بطريقة جيدة للغاية".

وأضاف "اللاعبون على مقاعد البدلاء ساعدونا كثيرا، خاصة ونحن لدينا سلسلة طويلة مقبلة من المباريات".

وواصل "ما حدث مع فينيسيوس كان مؤسفًا للغاية. كان يركز فقط على المباراة والهدف هو مكافأة على عمله الجاد".

وتابع "أزمة الإصابات؟ نحن نخوض الكثير من المباريات، وبالتالي لا يكون هناك فرصة للاعبين للتعافي".

وأتم "الآن انضم لاعبين جدد لقائمة الإصابات وعلينا الاعتماد على ما لدينا".

وسجل الثلاثي رودريجو جوس وكريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور لـ ريال مدريد، فيما أحرز ألفارو موراتا لـ أتليتكو مدريد.

ونجح ألفارو موراتا في كسر صيام تهديفي استمر أربع مباريات لـ أتليتكو مدريد في شباك غريمه التقليدي على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

وسجل بنزيمة أخر ثلاث أهداف لـ ريال مدريد في الأشواط الإضافية (أحدهما أمام تشيلسي والآخر ضد مانشستر سيتي).

واكتملت أضلاع نصف نهائي كأس ملك إسبانبا بالمنضمين حديثا ريال وأتليتك بلباو.

وأطاح برشلونة مساء الأربعاء بـ ريال سوسيداد، فيما تغلّب أوساسونا على إشبيلية في الوقت الإضافي.