أنشيلوتي: لا أفهم ريال مدريد.. وهدف فينيسيوس مكافأة

الجمعة، 27 يناير 2023 - 01:39

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - أنشيلوتي

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن دهشته باختلاف أداء لاعبي فريقه بين الشوط الأول والثاني.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال "ما لا أفهمه حقًا كيف لفريق أن يلعب سيء جدا في الشوط الأول ثم يتحول ويلعب في الشوط الثاني بطريقة جيدة للغاية".

وأضاف "اللاعبون على مقاعد البدلاء ساعدونا كثيرا، خاصة ونحن لدينا سلسلة طويلة مقبلة من المباريات".

وواصل "ما حدث مع فينيسيوس كان مؤسفًا للغاية. كان يركز فقط على المباراة والهدف هو مكافأة على عمله الجاد".

وتابع "أزمة الإصابات؟ نحن نخوض الكثير من المباريات، وبالتالي لا يكون هناك فرصة للاعبين للتعافي".

وأتم "الآن انضم لاعبين جدد لقائمة الإصابات وعلينا الاعتماد على ما لدينا".

وسجل الثلاثي رودريجو جوس وكريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور لـ ريال مدريد، فيما أحرز ألفارو موراتا لـ أتليتكو مدريد.

ونجح ألفارو موراتا في كسر صيام تهديفي استمر أربع مباريات لـ أتليتكو مدريد في شباك غريمه التقليدي على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

وسجل بنزيمة أخر ثلاث أهداف لـ ريال مدريد في الأشواط الإضافية (أحدهما أمام تشيلسي والآخر ضد مانشستر سيتي).

واكتملت أضلاع نصف نهائي كأس ملك إسبانبا بالمنضمين حديثا ريال وأتليتك بلباو.

وأطاح برشلونة مساء الأربعاء بـ ريال سوسيداد، فيما تغلّب أوساسونا على إشبيلية في الوقت الإضافي.

أنشيلوتي كأس ملك إسبانيا ريال مدريد أتليتكو مدريد
نرشح لكم
أوبلاك: حدث المعتاد اُحتسب علينا ركلة جزاء وهم لا عودة مكتملة معتادة.. ريال مدريد ينتصر على أتليتكو ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك بعد 9 مباريات فقط.. ويجان يقيل كولو توريه من منصب المدير الفني مباشر كأس الملك - ريال مدريد (3) - (1) أتليتكو مدريد.. الملكي إلى نصف النهائي تشكيل أتليتكو مدريد - ديباي على مقاعد البدلاء.. وجريزمان وموراتا في الهجوم لمواجهة ريال مدريد كالتشيو ميركاتو: مفاجأة مدوية.. ميلان ربما يضم كانسيلو من مانشستر سيتي ريال مدريد: ما حدث مثير للاشمئزاز.. ورابطة "لاليجا" تفتح تحقيقا "تصرف بغيض وحقير".. أتليتكو مدريد يدين "دُمية فينيسيوس المشنوقة"
أخر الأخبار
محمود فايز يكشف أسباب عدم انضمامه للجهاز الفني لـ الزمالك 4 دقيقة | الكرة المصرية
أسامة نبيه: مباراة فيوتشر فرصة للعودة للانتصارات.. وكل لاعب سيحصل على حقه 20 دقيقة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: لا أفهم ريال مدريد.. وهدف فينيسيوس مكافأة 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكفاءة المالية.. تعرف على الحل الجذري لأزمات الأندية السعودية 42 دقيقة | السعودية
بروكسي يعلن انتقاله ثنائي الفريق إلى المصري 55 دقيقة | الكرة المصرية
أوبلاك: حدث المعتاد اُحتسب علينا ركلة جزاء وهم لا 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تحديد مدة غياب المثلوثي عن الزمالك ساعة | الكرة المصرية
مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك