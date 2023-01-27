الكفاءة المالية.. تعرف على الحل الجذري لأزمات الأندية السعودية

عانت الأندية السعودية كثيرا من قضايا المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين الأجانب خلال السنوات الماضية.

خصم نقاط وغرامات مالية كبيرة فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الأندية السعودية بسبب شكاوى اللاعبين الأجانب والمدربين.

بعض اللاعبين قرورا فسخ تعاقدهم من طرف واحد وانتقلوا لخوض تجارب جديدة وإضافة لذلك حصلوا على أحكام بتعويضات مالية تصل إلى مدة التعاقد كاملة.

وزارة الرياضة السعودية وضعت حدا لتلك الأزمة وأنهت الصداع المزمن الذي أرهق أندية المملكة خلال السنوات الماضية.

فما هي شهادة الكفاءة المالية التي قضت على أزمة الكرة السعودية؟

الكفاءة المالية هي لائحة اعتمدها وزارة الرياضة السعودية في ديسمبر 2020 لإعادة الانضباط المالي للأندية.

وتضم اللجنة ممثلي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

وتُمنح شهادة الكفاءة المالية للأندية التي تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة عليها.

مضمون الالتزامات

هذه الالتزامات تشمل مرتبات الموظفين وجميع العاملين في النادي، ومستحقات اللاعبين والمدربين والأندية الأخرى.

الهدف من الشهادة هو حماية الأندية من القضايا الخارجية لدى "فيفا" وصدرت أول شهادة للأندية في 7 يناير 2021.

الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية لم تستطيع إبرام تعاقدات جديدة، بعدما ربطت وزارة الرياضة قيد الصفقات الجديدة بالحصول على شهادة الكفاءة المالية.

الشهادة تُمنح إلى الأندية حتى فترة زمنية محددة يتم تحديدها من لجة الكفاءة المالية بتسديد تلك الالتزامات أو الوصول لاتفاق مع صاحب الالتزام وتقديم المستندات إلى اللجنة.

قرارات صارمة

لجنة الكفاءة المالية تتخذ قرارات صارمة في حال العثور على أي مخالفة.

في أغسطس 2021 أوقفت لجنة الكفاءة الشهادة التي حصل عليها نادي الطائي

القرار جاء بعدما اكتشفت اللجنة وجود التزامات مالية لم يفصح عنها نادي الطائي.

نادي الطائي قام بتسديد كافة الالتزامات المالية من أجل حل الأزمة والحصول على الشهادة ليتحقق الهدف من القرار.

نتائج إيجابية

القرار ساهم في الحد من قرارات الأندية الغير مدروسة بشأن التعاقد مع اللاعبين

نزيف الأموال الطائلة والعقوبات بسب شكاوى المستحقات المالية توقف

الأندية اتجهت لتوقيع مخالصات مالية مع اللاعبين الراحلين تجنبا للدخول في نزاعات لدى فيفا.

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