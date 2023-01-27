أوبلاك: حدث المعتاد اُحتسب علينا ركلة جزاء وهم لا

أبدى يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد دهشته بقرار الطرد الذي تلقاها زميله ستيفان سافيتش أمام ريال مدريد.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الانتصار على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال أوبلاك عقب المباراة: "أعتقد أنه إذا كانت هذه بطاقة حمراء لسافيتش، فكان هناك واحدة على ريال مدريد كذلك".

وأضاف "لقد تعودنا على كل شيء، حدث المعتاد".

وواصل "لقد استعادوا سرعتهم، وتعادلوا ثم أصبحنا عشرة لاعبين والأمر ازداد صعوبة".

وأتم "لعبنا مباراة جيدة وفعلنا ما بوسعنا، إنها كرة القدم وللأسف خسرنا".

وسجل الثلاثي رودريجو جوس وكريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور لـ ريال مدريد، فيما أحرز ألفارو موراتا لـ أتليتكو مدريد.

ونجح ألفارو موراتا في كسر صيام تهديفي استمر أربع مباريات لـ أتليتكو مدريد في شباك غريمه التقليدي على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

وسجل بنزيمة أخر ثلاث أهداف لـ ريال مدريد في الأشواط الإضافية (أحدهما أمام تشيلسي والآخر ضد مانشستر سيتي).

واكتملت أضلاع نصف نهائي كأس ملك إسبانبا بالمنضمين حديثا ريال وأتليتك بلباو.

وأطاح برشلونة مساء الأربعاء بـ ريال سوسيداد، فيما تغلّب أوساسونا على إشبيلية في الوقت الإضافي.