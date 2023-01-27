أوبلاك: حدث المعتاد اُحتسب علينا ركلة جزاء وهم لا

الجمعة، 27 يناير 2023 - 01:16

كتب : FilGoal

يان أوبلاك

أبدى يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد دهشته بقرار الطرد الذي تلقاها زميله ستيفان سافيتش أمام ريال مدريد.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الانتصار على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال أوبلاك عقب المباراة: "أعتقد أنه إذا كانت هذه بطاقة حمراء لسافيتش، فكان هناك واحدة على ريال مدريد كذلك".

أخبار متعلقة:
عودة مكتملة معتادة.. ريال مدريد ينتصر على أتليتكو ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك تشكيل أتليتكو مدريد - ديباي على مقاعد البدلاء.. وجريزمان وموراتا في الهجوم لمواجهة ريال مدريد ريال مدريد ينفي المزاعم بشأن منع مشجعي أتليتكو من ارتداء قميص الفريق "تصرف بغيض وحقير".. أتليتكو مدريد يدين "دُمية فينيسيوس المشنوقة"

وأضاف "لقد تعودنا على كل شيء، حدث المعتاد".

وواصل "لقد استعادوا سرعتهم، وتعادلوا ثم أصبحنا عشرة لاعبين والأمر ازداد صعوبة".

وأتم "لعبنا مباراة جيدة وفعلنا ما بوسعنا، إنها كرة القدم وللأسف خسرنا".

وسجل الثلاثي رودريجو جوس وكريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور لـ ريال مدريد، فيما أحرز ألفارو موراتا لـ أتليتكو مدريد.

ونجح ألفارو موراتا في كسر صيام تهديفي استمر أربع مباريات لـ أتليتكو مدريد في شباك غريمه التقليدي على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

وسجل بنزيمة أخر ثلاث أهداف لـ ريال مدريد في الأشواط الإضافية (أحدهما أمام تشيلسي والآخر ضد مانشستر سيتي).

واكتملت أضلاع نصف نهائي كأس ملك إسبانبا بالمنضمين حديثا ريال وأتليتك بلباو.

وأطاح برشلونة مساء الأربعاء بـ ريال سوسيداد، فيما تغلّب أوساسونا على إشبيلية في الوقت الإضافي.

ريال مدريد أتليتكو مدريد كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
أنشيلوتي: لا أفهم ريال مدريد.. وهدف فينيسيوس مكافأة عودة مكتملة معتادة.. ريال مدريد ينتصر على أتليتكو ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك بعد 9 مباريات فقط.. ويجان يقيل كولو توريه من منصب المدير الفني مباشر كأس الملك - ريال مدريد (3) - (1) أتليتكو مدريد.. الملكي إلى نصف النهائي تشكيل أتليتكو مدريد - ديباي على مقاعد البدلاء.. وجريزمان وموراتا في الهجوم لمواجهة ريال مدريد كالتشيو ميركاتو: مفاجأة مدوية.. ميلان ربما يضم كانسيلو من مانشستر سيتي ريال مدريد: ما حدث مثير للاشمئزاز.. ورابطة "لاليجا" تفتح تحقيقا "تصرف بغيض وحقير".. أتليتكو مدريد يدين "دُمية فينيسيوس المشنوقة"
أخر الأخبار
محمود فايز يكشف أسباب عدم انضمامه للجهاز الفني لـ الزمالك 5 دقيقة | الكرة المصرية
أسامة نبيه: مباراة فيوتشر فرصة للعودة للانتصارات.. وكل لاعب سيحصل على حقه 21 دقيقة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: لا أفهم ريال مدريد.. وهدف فينيسيوس مكافأة 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكفاءة المالية.. تعرف على الحل الجذري لأزمات الأندية السعودية 43 دقيقة | السعودية
بروكسي يعلن انتقاله ثنائي الفريق إلى المصري 56 دقيقة | الكرة المصرية
أوبلاك: حدث المعتاد اُحتسب علينا ركلة جزاء وهم لا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تحديد مدة غياب المثلوثي عن الزمالك ساعة | الكرة المصرية
مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك