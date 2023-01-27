خبر في الجول - تحديد مدة غياب المثلوثي عن الزمالك
الجمعة، 27 يناير 2023 - 01:00
كتب : إبراهيم رمضان
تعرض حمزة المثلوثي مدافع الزمالك لإصابة قوية يغيب على إثرها لمدة ربما تصل لأسبوعين.
حمزة المثلوثي
النادي : الزمالك
وحسبما علم FilGoal.com فإن الأشعة أثبتت إصابة التونسي بتمزق في عضلة السمانة.
وتتراوح مدة غياب الدولي التونسي بين 10 لـ 14 يوما.
وغاب المثلوثي عن مباراة غزل المحلة الأخيرة والتي خسرها الفريق بنتيجة 2-1.
وخاض المثلوثي 15 مباراة الموسم الجاري بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.
وخاض المثلوثي البالغ 30 عاما 76 مباراة بقميص الأبيض صنع خلالها 3 أهداف، توج خلالها بـ 3 ألقاب.
ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر في الجولة 16 من الدوري المصري في أولى المباريات تحت قيادة أسامة نبيه.
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