كرة طائرة - الأهلي ينتصر على بتروجت.. والزمالك يتفوق على سموحة بصعوبة

انتصر الأهلي والزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال لحساب الجولة الخامسة.

وأقيمت المباريات على استاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وجاءت نتائجها: 25-22 و25-19 و25-17.

فيما انتصر الزمالك على سموحة بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

وجاءت نتائج الأشواط: 10/25 و29/27 و25/21 و26/24 و15/13.

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الأحد القادم على صالة استاد القاهرة الدولي.