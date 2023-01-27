كرة طائرة - الأهلي ينتصر على بتروجت.. والزمالك يتفوق على سموحة بصعوبة
الجمعة، 27 يناير 2023 - 00:15
كتب : FilGoal
انتصر الأهلي والزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال لحساب الجولة الخامسة.
وأقيمت المباريات على استاد القاهرة الدولي.
وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3 أشواط دون رد.
وجاءت نتائجها: 25-22 و25-19 و25-17.
فيما انتصر الزمالك على سموحة بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.
وجاءت نتائج الأشواط: 10/25 و29/27 و25/21 و26/24 و15/13.
من المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الأحد القادم على صالة استاد القاهرة الدولي.
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