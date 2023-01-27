مؤتمر سانتو: أوقفنا خطورة رونالدو.. وتنتظرنا مهمة صعبة في النهائي

الجمعة، 27 يناير 2023 - 00:02

كتب : FilGoal

الاتحاد والنصر

شدد نونو سانتو مدرب اتحاد جدة على استحقاق فريقه الفوز على نظيره النصر في كأس السوبر.

وفاز اتحاد جدة على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن نصف نهائي السوبر السعودي.

وحجز اتحاد جدة مقعدا في نهائي كأس السوبر السعودي ليواجه الفيحاء الفائز على الهلال.

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وقال سانتو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " واجهنا خصماً قوياً، وكنا ندرك صعوبة اللقاء، لذلك سيطرنا من خلال الضغط العالي في البداية".

وأضاف " لا يمكنك أن تتجاهل حضور وتواجد كريستيانو رونالدو، لذا كمدرب لابد أن أكون حذراً معه وحذرت اللاعبين جيدا لإيقاف خطورته ونجحوا في ذلك".

وواصل "مباراة كرة القدم مثل نزال الملاكمة، من الطبيعي أن تدافع وتهاجم، ويجب عليك التوازن".

وشدد "تنتظرنا مهمة صعبة في النهائي وبدأنا الإعداد له من الآن، وأبارك للاعبين والجماهير الذين كانوا على قدر المباراة".

وشارك الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في فوز فريقه الثمين على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن كأس السوبر السعودي.

فيما تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي لفريقه النصر أمام الاتحاد.

وتقام مباراة الاتحاد والفيحاء يوم الأحد المقبل في نهائي المسابقة.

نونو سانتو اتحاد جدة النصر كأس السوبر السعودي
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