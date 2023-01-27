عودة مكتملة معتادة.. ريال مدريد ينتصر على أتليتكو ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس الملك بعد الفوز على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل الثلاثي رودريجو جوس وكريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور لـ ريال مدريد، فيما أحرز ألفارو موراتا لـ أتليتكو مدريد.

ملعبه المفضل

كتب موراتا هدفه الـ16 على أرضية ملعب سنتياجو بيرنابيو بمختلف القمصان.

وأصبح سنتياجو بيرنابيو ثاني أكثر ملعب يسجل عليه موراتا بعد أليانز أرينا (24 هدفا).

التشكيل

دون مفاجآت جاء تشكيل ريال مدريد: بنزيمة في الهجوم وبجواره فينيسيوس جونيور.

فيما جاء تشكيل أتليتكو مدريد: أنطوان جريزمان في الطرف الأيسر وكوكي على الأيمن، أمامهما ألفارو موراتا وأنخل كوريا.

أحداث المباراة

بدأ أتليتكو مدريد بسيطرة كبيرة بدأت مع محاولة هجومية في الدقيقة 7 من جانب ناهويل مولينا الذي أرسل عرضية لكن يبعدها دفاع ريال مدريد قبل أن تصل إلى أي حد.

لم ينتظر ريال مدريد كثيرا ورد بكرة خطيرة عن طريق كريم بنزيمة الذي أرسل تمريرة قصيرة في الـ6 ياردات لـ فينسيوس جونيور لكن يشتتها رينيلدو ماندافا إلى خارج الملعب.

عاد أتليتكو مدريد في الدقيقة 17 عن طريق تسديدة قوية من أنطوان جريزمان من الجانب الأيمن لكن تمر بمحازاة القائم.

وسجل أتليتكو مدريد الهدف الأول عند الدقيقة 20 بعد كرة طويلة ساقطة من مولينا استقبلها الأول وسددها في الشباك.

ونجح ألفارو موراتا في كسر صيام تهديفي استمر أربع مباريات لـ أتليتكو مدريد في شباك غريمه التقليدي على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

وشهدت الدقيقة 31 إهدار غريب من جانب إيدير ميليتاو من أمام مرمى ريال مدريد بعد عرضية من بنزيمة لكن البرازيلي يرسلها برأسه بعيدا.

وقبل لحظات من صافرة نهاية الشوط الأول، خرج فيرلاند ميندي متأثرا بالإصابة ودخل داني سيبايوس.

صمود كبير

وأهدر فينيسيوس كرة خطيرة مع بداية الشوط الثاني مثالية بالكعب من فيدي فالفيردي تصل إلى البرازيلي لكنها تمر بجوار القائم.

وأضاع ريال مدريد فرصة هدف محقق بدأ من تسديدة عند كريم بنزيمة في الدقيقة 59 من خارج المنطقة يتصدى لها يان أوبلاك ترتد من يده وتصل عند فينيسيوس لكن يتدخل حينها سافيتش ويخرجها إلى خارج الملعب.

ويتألق سافيتيش من جديد ويخرج الكرة خارج الملعب ويمنع وصول كرة فالفيردي إلى بنزيمة في الدقيقة 62.

وأهدر أتليتكو مدريد فرصة الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة منظمة وصلت عند جريزمان لكن يتأخر ويمررها لـ كوريا الذي يضيعها.

وسنحت فرصة آخرى لـ أتليتكو مدريد لمضاعفة النتيجة عند الدقيقة 75 بعد خطأ من مكان مميز لصالح أتليتكو مدريد، تقدم لها جريزمان لكن تصدى لها كورتوا ببراعة.

ونجح ريال مدريد في التعادل عند الدقيقة 80 لينعش الآمال بعد مهارة كبيرة مرّ بعدد من اللاعبين وسددها بالأخير في الشباك.

12 هدفا من أصل 27 سجلهم رودريجو مع ريال مدريد جاءت في ربع الساعة الأخير من عمر المباريات.

لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله وتتحول المباراة إلى الأشواط الإضافية.

اللدغة الأخيرة

ضغط كبير بدأ به ريال مدريد الأشواط الإضافية عن طريق فينيسيوس في الدقيقة 94 الذي يمر بمهاراة كبيرة من مدافعي أتليتكو مدريد في الـ6 ياردات لكن يسدد بعيد عن المرمى.

وطرد ستيفان سافيتش عند الدقيقة 99 بعد التدخل القوي على كامافينجا.

رأسية أنطونيو روديجير تضل الشباك في الدقيقة 100 وتذهب بعيدا عن المرمى.

ونجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق بنزيمة في الدقيقة 104 بعد عرضية من فينيسيوس جونيور.

وسجل بنزيمة أخر ثلاث أهداف لـ ريال مدريد في الأشواط الإضافية (أحدهما أمام تشيلسي والآخر ضد مانشستر سيتي).

وأنهى رودريجو المباراة بهدف ثالث وأخير عن طريق فينسيوس بعدما مر بالكرة من منتصف الملعب وتلاعب بمدافعي أتليتكو ويسددها في الشباك بالأخير.