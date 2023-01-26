مؤمن زكريا ينضم للجهاز الفني لـ سموحة

انضم مؤمن زكريا إلى الجهاز الفني الجديد لفريق سموحة تحت قيادة أحمد سامي.

وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تعيين مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق ضمن أعضاء الجهاز الفني لفريق كرة القدم.

وقال رئيس النادي السكندري عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" في وقت سابق: "مجلس إدارة سموحة قرر تعيين مؤمن زكريا ضمن أعضاء الجهاز الفني لكرة القدم".

وأضاف "هذه أهم صفقة لنادي سموحة هذا الموسم".

وانضم زكريا للجهاز الفني الجديد للموج الأزرق والذي يقوده أحمد سامي الذي عاد للفريق في ولاية جديدة عقب الرحيل عن تدريب سيراميكا كليوباترا.

وشهد الجهاز الفني الجديد لـ سامي تواجد كل من أحمد حسن مكي كمدرب بدلا من هاني العجيزي وسيد السويركي بدلا من أحمد ناجي في منصب مدرب الحراس بعد اعتذار الثنائي عن عدم الانضمام.

ويخوض مؤمن التجربة الأولى له على المقاعد الفنية.

ويستعد سموحة لمواجهة لمواجهة إنبي في الجولة 16 من الدوري المصري.

وخسر سموحة من بيراميدز في الجولة 15 من الدوري المصري بنتيجة 2-1.

ويحتل الموج الأزرق المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.