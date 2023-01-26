الأكثر تشتيتا للكرة.. ماذا قدم حجازي أمام النصر في السوبر السعودي

شارك الدولي المصري أحمد حجازي في فوز فريقه الثمين على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن كأس السوبر السعودي.

وفاز اتحاد جدة على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن نصف نهائي السوبر السعودي.

وسجل رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله ومهند الشنقيطي أهداف الاتحاد فيما أحرز أندرسون تاليسكا هدف النصر الوحيد.

وحجز اتحاد جدة مقعدا في نهائي كأس السوبر السعودي ليواجه الفيحاء الفائز على الهلال.

ماذا قدم حجازي أمام النصر؟

دقائق اللعب: 90 دقيقة

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

دقة تمريرات: %86، 36 من أصل 42

لمس الكرة: 58

كرات طولية صحيحة: %67

استعادة الكرة: 1

تشتيت الكرة: 9

ارتكاب أخطاء: 1

عدد الالتحامات الهوائية الصحيحة: 1 من 2

عدد الالتحامات الأرضية الصحيحة: 1 من 3