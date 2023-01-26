ماذا قدم طارق حامد أمام النصر في السوبر السعودي

شارك الدولي المصري طارق حامد في فوز فريقه الثمين على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن كأس السوبر السعودي.

وفاز اتحاد جدة على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن نصف نهائي السوبر السعودي.

وسجل رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله ومهند الشنقيطي أهداف الاتحاد فيما أحرز أندرسون تاليسكا هدف النصر الوحيد.

وحجز اتحاد جدة مقعدا في نهائي كأس السوبر السعودي ليواجه الفيحاء الفائز على الهلال.

ماذا قدم طارق حامد أمام النصر؟

دقائق اللعب: 90 دقيقة

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

دقة تمريرات: %89، 32 من أصل 36

لمس الكرة: 31

كرات طولية صحيحة: %100

استعادة الكرة: 4 مرات

ارتكاب أخطاء: 1

عدد الالتحمات الهوائية الصحيحة: 2 من 6

عدد الالتحمات الأرضية الصحيحة: 1 من 2