تسديدتان فقط.. ماذا قدم رونالدو في خروج النصر من السوبر السعودي

شارك كريستيانو رونالدو أساسيا في خروج النصر من كأس السوبر السعودي.

وخسر النصر بثلاثية مقابل هدف أمام اتحاد جدة في نصف نهائي المسابقة.

وخاص رونالدو المباراة كاملة ولم يسدد على المرمى سوى مرتين فقط.

وجاءت أرقام رونالدو في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 90

عدد التسديدات على المرمى: 2

دقة التمرير: 79%

عدد التمريرات الصحيحة: 22 من 28

عدد مرات لمس الكرة: 44

عدد التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 2

عدد مرات استعادة الكرة: 2

عدد العرقلات الناجحة: 1 من 1

عدد الالتحامات الهوائية الصحيحة: 1 من 5

عدد الالتحامات الأرضية الصحيحة: 4 من 6

وسجل رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله ومهند الشنقيطي ثلاثية الاتحاد فيما أحرز أندرسون تاليسكا هدف النصر الوحيد.

وحجز اتحاد جدة مقعدا في نهائي كأس السوبر السعودي ليواجه الفيحاء الفائز على الهلال.

وتقام مباراة الاتحاد والفيحاء يوم الأحد المقبل في نهائي المسابقة.

وبهذه النتيجة لم ينجح النصر في تحقيق الانتصار خلال آخر10 مباريات جمعته بالاتحاد في جميع المسابقات.