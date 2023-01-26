تسديدتان فقط.. ماذا قدم رونالدو في خروج النصر من السوبر السعودي

الخميس، 26 يناير 2023 - 22:30

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

شارك كريستيانو رونالدو أساسيا في خروج النصر من كأس السوبر السعودي.

وخسر النصر بثلاثية مقابل هدف أمام اتحاد جدة في نصف نهائي المسابقة.

وخاص رونالدو المباراة كاملة ولم يسدد على المرمى سوى مرتين فقط.

أخبار متعلقة:
السوبر السعودي - حجازي وطارق حامد يقودان الاتحاد للنهائي على حساب رونالدو ورفاقه تفوق مستمر على الهلال.. الفيحاء أول المتأهلين لنهائي كأس السوبر السعودي السوبر السعودي - حجازي وطارق حامد أساسيان أمام النصر السوبر السعودي - رونالدو يقود هجوم النصر أمام اتحاد جدة.. وعودة جوستافو

وجاءت أرقام رونالدو في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 90

عدد التسديدات على المرمى: 2

دقة التمرير: 79%

عدد التمريرات الصحيحة: 22 من 28

عدد مرات لمس الكرة: 44

عدد التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 2

عدد مرات استعادة الكرة: 2

عدد العرقلات الناجحة: 1 من 1

عدد الالتحامات الهوائية الصحيحة: 1 من 5

عدد الالتحامات الأرضية الصحيحة: 4 من 6

وسجل رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله ومهند الشنقيطي ثلاثية الاتحاد فيما أحرز أندرسون تاليسكا هدف النصر الوحيد.

وحجز اتحاد جدة مقعدا في نهائي كأس السوبر السعودي ليواجه الفيحاء الفائز على الهلال.

وتقام مباراة الاتحاد والفيحاء يوم الأحد المقبل في نهائي المسابقة.

وبهذه النتيجة لم ينجح النصر في تحقيق الانتصار خلال آخر10 مباريات جمعته بالاتحاد في جميع المسابقات.

رونالدو السوبر السعودي أحمد حجازي طارق حامد
نرشح لكم
بهدف قاتل في الفتح.. رونالدو ينقذ النصر من فقدان صدارة الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - النصر (2) - (2) الفتح.. رونالدو يسجل تشكيل الدوري السعودي - رونالدو يقود النصر أمام الفتح باقٍ ومستمر.. حمد لله يجدد تعاقده مع اتحاد جدة الدوري السعودي - النصر يستعيد ورقته الرابحة في مواجهة الفتح بمشاركة أوباما.. الحزم يفوز على العروبة ويخطف وصافة دوري الدرجة الأولى السعودي رابطة الدوري السعودي ترفض نقل لقاء النصر والوحدة إلى الجوهرة المشعة السعودية تفوز بشرف تنظيم كأس آسيا 2027
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - صراع رباعي.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 16 2 دقيقة | الدرجة الثانية
بهدف قاتل في الفتح.. رونالدو ينقذ النصر من فقدان صدارة الدوري السعودي 8 دقيقة | السعودية
الدرجة الثانية - أمير عزمي يكشف أسباب استقالته من تدريب السكة الحديد 29 دقيقة | الدرجة الثانية
فيتوريا يشاهد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام الجابون 36 دقيقة | منتخب مصر
ميتيلاند يكشف لـ في الجول حقيقة نسبة الزمالك في إعادة بيع إمام عاشور 38 دقيقة | المحترفون
مدرب الوداد: نعاني هجوميا لكننا نتسلح بجماهيرنا أمام الهلال 45 دقيقة | كأس العالم للأندية
الدرجة الثانية - صدارة القناة في مهب الريح.. السكة الحديد يضيع الفرصة 48 دقيقة | الدرجة الثانية
كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في المرحلة الثانية من الدوري ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة