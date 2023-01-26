السوبر السعودي - حجازي وطارق حامد يقودان الاتحاد للنهائي على حساب رونالدو ورفاقه

الخميس، 26 يناير 2023 - 22:20

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد ورونالدو

قاد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد نادي اتحاد جدة إلى نهائي كأس السوبر السعودي.

وفاز اتحاد جدة على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن نصف نهائي السوبر السعودي.

وسجل رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله ومهند الشنقيطي أهداف الاتحاد فيما أحرز أندرسون تاليسكا هدف النصر الوحيد.

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وحجز اتحاد جدة مقعدا في نهائي كأس السوبر السعودي ليواجه الفيحاء الفائز على الهلال.

وتقام مباراة الاتحاد والفيحاء يوم الأحد المقبل في نهائي المسابقة.

وبهذه النتيجة لم ينجح النصر في تحقيق الانتصار خلال آخر10 مباريات جمعته بالاتحاد في جميع المسابقات.

وفاز العميد بخمس مباريات، وانتهت خمس بالتعادل كان منها مواجهة نصف نهائي الكأس في 2019 وانتصر فيها الاتحاد بركلات الترجيح.

ويعود آخر انتصار للنصر إلى 21 ديسمبر 2018 بثنائية عبد الرزاق حمد الله (مهاجم الاتحاد الحالي).

وبدأ الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام النصر.

فيما تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي لفريقه النصر أمام الاتحاد.

وصف المباراة

شهدت الدقيقة الأولى محاولة مبكرة من النصر وعرضية من بيتي مارتينيز وصلت سهلة إلى حارس الاتحاد مارسيلو جروهي.

وتمكن البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد عرضية رائعة من عبد الرحمن العبود في الدقيقة 15.

وأضاع كريستيانو رونالدو فرصة تسجيل هدف التعادل بعد رأسية رائعة تصدى لها جروهي وأبعدها مهند الشنقيطي.

وسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للاتحاد برأسية قوية على يسار الحارس روسي بعد عرضية متقنة من رومارينهو في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وأجرى رودي جارسيا مدرب النصر 3 تبديلات بنزول جيسلان كونان وعبد الرحمن غريب وعبد المجيد الصليهم بدلا من سامي النجعي وعبد الله مادو وبيتي مارتينيز.

وأرسل كونان كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها الحارس مارسيلو جروهي عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 47 طالب رونالدو بركلة جزاء بعد توغل تاليسكا لاعب النصر بمنطقة جزاء الاتحاد.

ونجح أندرسون تاليسكا في تسجيل تقليص الفارق بعد عرضية متقنة من لويس جوستافو في الدقيقة 57.

وسدد رونالدو بقوة من ضربة حرة مباشرة لكن كرته مرت أعلى مرمى الاتحاد بقليل.

وأبعد أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد فرصة خطيرة لنادي النصر بعد عرضية عبد الرحمن غريب.

ونجح مهند الشنقيطي في تسجيل الهدف الثالث لنادي الاتحاد في الوقت القاتل بعد تسددية قوية سكنت الزاوية القريبة لروسي حارس النصر.

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