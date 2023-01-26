الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية 2022

الخميس، 26 يناير 2023 - 22:16

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب رئيس الأهلي

يتولى محمود الخطيب رئاسة بعثة الأهلي المسافرة للمغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022، حسبما أعلن عبر الموقع الرسمي للنادي.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم تعديل موعد سفر الأهلي من 29 يناير الجاري إلى يوم 28 من الشهر نفسه.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم 1 فبراير بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قرر الكشف عن القائمة النهائية للفريق بعد السفر إلى المغرب.

وقرر كولر السفر بلاعبين لن يتواجدوا ضمن قائمة الـ 23 لاعبا المقرر أن يعلن عنهم بشكل رسمي يوم 30 يناير قبل مباراة أوكلاند بيومين.

واختتم الأهلي مبارياته في مسابقة الدوري بالفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في آخر مباريات الفريق قبل السفر إلى المغرب.

وإذا حقق الأهلي الفوز على أوكلاند سيقابل فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في دور ربع النهائي.

وينتظر الأهلي مواجهة ريال مدريد في دور نصف النهائي في حال حقق الفوز في أول مباراتين.

وكان الأهلي قد حصل على المركز الثالث في النسختين الأخيرتين من البطولة والذين أقيما في الإمارات.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي.

محمود الخطيب الأهلي كأس العالم للأندية
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