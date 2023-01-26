الأهلي يعلن قرارات اجتماعه بشأن الاختصاصات الجديدة لـ شركة الكرة
الخميس، 26 يناير 2023 - 22:12
كتب : FilGoal
أصدر النادي الأهلي عدة قرارات عقب الاجتماع المطول الذي أقيم اليوم بمقر النادي بالجزيرة، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.
وعُقد اجتماعا مطولا اليوم الخميس لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة، والتي جاء في مقدمتها ملف شركة الأهلي لكرة القدم.
وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:
- اعتمد المجلس الاختصاصات الجديدة لشركة الأهلي لكرة القدم، بعد استعراض مجلس إدارة الشركة برئاسة عدلي القيعي وعضوية خالد عبد القادر وأحمد حسام، الرؤية الخاصة بها.
- اعتمد المجلس الاختصاصات والمسئوليات الخاصة بشركة الأهلي لكرة القدم وأهمها على النحو التالي:
1. مسؤولية الشركة عن مصادر تمويل واستمرار الأهلي في الريادة في كرة القدم.
2. اتخاذ الشركة ما يلزم تجاه العقود التجارية والتسويقية الخاصة بكرة القدم، بالتنسيق مع محمود الخطيب، بصفته رئيس مجلس إدارة النادي، والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على ملف كرة القدم.
- اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي الخاص بشركة الأهلي لكرة القدم، حيث وافق المجلس على ضم أمير توفيق، وماريان ديمتري وأحمد الطوخي وحنان الزيني بداية من 1 فبراير المقبل، وذلك في إطار الهيكل التنظيمي الذي تم اعتماده.
- رخص مجلس الإدارة للشركة اتخاذ كل ما يلزم نحو استخدام العلامات التجارية، التي قام النادي بتسجيلها بمكتب العلامات التجارية، واتخاذ ما يلزم لاستخدامها فيما يخص كرة القدم.
- إعداد ومتابعة الأمور الخاصة بكرة القدم من تاريخ موافقة مجلس الإدارة خلال اجتماعه اليوم.
- تنفيذ مشروع التحول الرقمي لكرة القدم في إطار العقود التي تم اعتمادها من جانب مجلس الإدارة.