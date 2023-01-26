الأهلي يعلن قرارات اجتماعه بشأن الاختصاصات الجديدة لـ شركة الكرة

أصدر النادي الأهلي عدة قرارات عقب الاجتماع المطول الذي أقيم اليوم بمقر ‏النادي بالجزيرة، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

وعُقد اجتماعا مطولا اليوم الخميس لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة، والتي جاء ‏في مقدمتها ملف شركة الأهلي لكرة القدم.‏

وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:‏

‏- اعتمد المجلس الاختصاصات الجديدة لشركة الأهلي لكرة القدم، بعد استعراض مجلس إدارة ‏الشركة برئاسة عدلي القيعي وعضوية خالد عبد القادر وأحمد حسام، الرؤية الخاصة ‏بها.‏

- اعتمد المجلس الاختصاصات والمسئوليات الخاصة بشركة الأهلي لكرة القدم وأهمها على ‏النحو التالي: ‏

1. مسؤولية الشركة عن مصادر تمويل واستمرار الأهلي في الريادة في كرة القدم.‏

2. اتخاذ الشركة ما يلزم تجاه العقود التجارية والتسويقية الخاصة بكرة القدم، بالتنسيق مع ‏محمود الخطيب، بصفته رئيس مجلس إدارة النادي، والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف ‏على ملف كرة القدم.

- اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي الخاص بشركة الأهلي لكرة القدم، حيث وافق المجلس على ‏ضم أمير توفيق، وماريان ديمتري وأحمد الطوخي وحنان الزيني بداية من 1 فبراير المقبل، وذلك في ‏إطار الهيكل التنظيمي الذي تم اعتماده.‏

- رخص مجلس الإدارة للشركة اتخاذ كل ما يلزم نحو استخدام العلامات التجارية، التي قام ‏النادي بتسجيلها بمكتب العلامات التجارية، واتخاذ ما يلزم لاستخدامها فيما يخص كرة ‏القدم.‏

- إعداد ومتابعة الأمور الخاصة بكرة القدم من تاريخ موافقة مجلس الإدارة خلال اجتماعه ‏اليوم. ‏

- تنفيذ مشروع التحول الرقمي لكرة القدم في إطار العقود التي تم اعتمادها من جانب مجلس ‏الإدارة.