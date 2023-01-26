بعد 9 مباريات فقط.. ويجان يقيل كولو توريه من منصب المدير الفني

أقال نادي ويجان الإنجليزي كولو توريه من منصب المدير الفني على خلفية النتائج السلبية الفترة السابقة.

ولم يفز ويجان في أي مباراة تحت قيادة توريه منذ تولي المهمة نوفمبر الماضي.

وقال مالاتشي برانيجان، الرئيس التنفيذي لـ ويجان: "أولاً ، أود أن أشكر كولوعلى جهوده خلال فترة وجوده في النادي".

وأضاف "لسوء الحظ، لم تكن النتائج على أرض الملعب بالشكل الذي كنا نتمناه وبقدر ما كان هذا القرار صعبًا، شعر المجلس أنه من الضروري من أجل أن نحظى بفرصة البقاء في الدوري الموسم الحالي".

وواصل "نحن نعلم أن هذا الوقت من العام هو فترة أساسية لأي نادٍ لكرة القدم، بما في ذلك نحن".

وأتم "لذلك، سنعمل الآن بسرعة وفعالية لضمان تعيين الشخص المناسب ليكون المدير الفني من أجل البقاء في التشامبيونشيب".

ويتذيل ويجان ترتيب دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب" برصيد 25 نقطة من أصل 28 مباراة لُعبت.

ويبتعد ويجان عن مراكز الهبوط بفارق 4 نقاط عن كارديف سيتي في المركز الـ21.

وقاد توريه ويجان في 9 مباريات منذ توليه المهمة في 29 نوفمبر خسر في ست وتعادل في ثلاث.

كولو توريه البالغ من العمر 41 عاما لديه رخصة تدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكان يعمل كمدرب مساعد لبرندان رودجرز في سلتيك جلاسكو وليستر سيتي.