بعد 9 مباريات فقط.. ويجان يقيل كولو توريه من منصب المدير الفني

الخميس، 26 يناير 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

كولو توريه - ويجان

أقال نادي ويجان الإنجليزي كولو توريه من منصب المدير الفني على خلفية النتائج السلبية الفترة السابقة.

ولم يفز ويجان في أي مباراة تحت قيادة توريه منذ تولي المهمة نوفمبر الماضي.

وقال مالاتشي برانيجان، الرئيس التنفيذي لـ ويجان: "أولاً ، أود أن أشكر كولوعلى جهوده خلال فترة وجوده في النادي".

وأضاف "لسوء الحظ، لم تكن النتائج على أرض الملعب بالشكل الذي كنا نتمناه وبقدر ما كان هذا القرار صعبًا، شعر المجلس أنه من الضروري من أجل أن نحظى بفرصة البقاء في الدوري الموسم الحالي".

وواصل "نحن نعلم أن هذا الوقت من العام هو فترة أساسية لأي نادٍ لكرة القدم، بما في ذلك نحن".

وأتم "لذلك، سنعمل الآن بسرعة وفعالية لضمان تعيين الشخص المناسب ليكون المدير الفني من أجل البقاء في التشامبيونشيب".

ويتذيل ويجان ترتيب دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب" برصيد 25 نقطة من أصل 28 مباراة لُعبت.

ويبتعد ويجان عن مراكز الهبوط بفارق 4 نقاط عن كارديف سيتي في المركز الـ21.

وقاد توريه ويجان في 9 مباريات منذ توليه المهمة في 29 نوفمبر خسر في ست وتعادل في ثلاث.

كولو توريه البالغ من العمر 41 عاما لديه رخصة تدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكان يعمل كمدرب مساعد لبرندان رودجرز في سلتيك جلاسكو وليستر سيتي.

ويجان تشامبيونشيب
نرشح لكم
مباشر كأس الملك - ريال مدريد (1) - (1) أتليتكو مدريد.. جووووووووول التعادل تشكيل أتليتكو مدريد - ديباي على مقاعد البدلاء.. وجريزمان وموراتا في الهجوم لمواجهة ريال مدريد كالتشيو ميركاتو: مفاجأة مدوية.. ميلان ربما يضم كانسيلو من مانشستر سيتي ريال مدريد: ما حدث مثير للاشمئزاز.. ورابطة "لاليجا" تفتح تحقيقا "تصرف بغيض وحقير".. أتليتكو مدريد يدين "دُمية فينيسيوس المشنوقة" تشافي يكشف حجم إصابة بيدري وسبب مشاركة تير شتيجن في الكأس مواعيد مباريات الخميس 26 يناير 2023.. دربي مدريد في الكأس وسوبر السعودية كأس إسبانيا - برشلونة أول المتأهلين لنصف النهائي بهدف ديمبيلي في سوسيداد
أخر الأخبار
الأكثر تشتيتا للكرة.. ماذا قدم حجازي أمام النصر في السوبر السعودي 21 دقيقة | السعودية
ماذا قدم طارق حامد أمام النصر في السوبر السعودي 33 دقيقة | السعودية
المحلة لـ في الجول: إصابة حميد ماو لن تؤثر على مشاركته في المباريات المقبلة 39 دقيقة | الكرة المصرية
تسديدتين فقط.. ماذا قدم رونالدو في خروج النصر من السوبر السعودي ساعة | السعودية
السوبر السعودي - حجازي وطارق حامد يقودان الاتحاد للنهائي على حساب رونالدو ورفاقه ساعة | السعودية
الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية 2022 ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن قرارات اجتماعه بشأن الاختصاصات الجديدة لـ شركة الكرة ساعة | الكرة المصرية
بعد 9 مباريات فقط.. ويجان يقيل كولو توريه من منصب المدير الفني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك