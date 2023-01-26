مباشر كأس الملك - ريال مدريد (3) - (1) أتليتكو مدريد.. الملكي إلى نصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في ربع نهائي كأس الملك الإسباني.

ويلتقي الفريقان من أجل حجز بطاقة الصعود الرابعة والأخيرة لنصف نهائي المسابقة.

وكان برشلونة وأوساسونا أول المتأهلين إلى هذا الدور.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هـــــنـــــا

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ق 121 جووووول ثالث لـ ريال مدريد عن طريق فينسيوس بعدما مر بالكرة من منتصف الملعب وتلاعب بمدافعي أتليتكو ويسددها في الشباك بالأخير.

ق 104 جوووووول ثاني عن طريق بنزيمة بعد عرضية من فينيسيوس.

ق 99 طرد على سافيتش بعد عرقلة كامافينجا.

ق 94 فرصة لـ ريال مدريد عن طريق فينيسيوس الذي نجح في تكسير التكتل الدفاعي بموهبة كبيرة لكن يسدد بعيد عن المرمى.

الأشواط الإضافية

ق 80 جووووووول التعادل عن طريق رودريجو لينعش آمال ريال مدريد بعد مهارة كبيرة مر بها بعدد من اللاعبين وسددها بالأخير في الشباك.

ق 75 خطأ من مكان مميز لصالح أتليتكو مدريد، تقدم لها جريزمان لكن يتصدى لها كورتوا.

ق 74 فرصة خطيرة بعد هجمة مرتدة منظمة وصلت عند جريزمان لكن يتأخر ويمررها لـ كوريا الذي يضيعها.

ق 62 يعود سافيتيش من جديد ويخرج الكرة خارج الملعب ويمنع وصول كرة فالفيردي إلى بنزيمة.

ق 61 خروج موراتا ودخول أكسيل فيتسل.

ق 59 فرصة هدف محقق. بدأت من تسديدة عند كريم بنزيمة من خارج المنطقة يتصدى لها يان أوبلاك ترتد من يده وتصل عند فينيسيوس لكن يتدخل حينها سافيتش ويخرجها إلى خارج الملعب.

ق 54 فينيسيوس يهدر أخطر فرص اللقاء بعد تمريرة مثالية بالكعب من فالفيردي تصل إلى البرازيلي ويسددها بجوار القائم.

ق 49 سقوط موراتا على أرضية الملعب وممفيس ديباي يجري عمليات الإحماء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2 خروج فيرلامين ميندي متأثرا بالإصابة ونزول داني سيبايوس بدلا منه.

ق 45+1 ضغط سلبي قبل نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق ناتشو الذي يسدد الكرة لكن تمر بمحاذاة القائم الأيسر.

ق 31 إيدير ميليتاو يهدر بغرابة شديدة كرة من أمام مرمى ريال مدريد بعد عرضية من بنزيمة لكن البرازيلي يرسلها برأسه بعيدا.

ق 20 جوووول أول لـ أتليتكو مدريد عن طريق ألفارو موراتا بعد كرة طويلة من مولينا.

ق 17 أنطوان جريزمان يهدد المرمى بعد تسديدة قوية من الجانب الأيمن لكن تمر بمحازاة القائم.

ق 9 أخطر فرصة لـ ريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة الذي أرسل تمرية قصيرة في 6 ياردات لـ فينسيوس جونيور لكن ينقذها رينيلدو ماندافا إلى خارج الملعب.

ق 7 ناهويل مولينا لاعب أتليتكو مدريد يرسل عرضية لكن يبعدها دفاع ريال مدريد قبل أن تصل إلى أي حد.

بداية المباراة