تشكيل أتليتكو مدريد - ديباي على مقاعد البدلاء.. وجريزمان وموراتا في الهجوم لمواجهة ريال مدريد

يقود الثنائي أنطوان جريزمان وألفارو موراتا تشكيل أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد في كأس الملك.

ويتواجد ممفيس ديباي الوافد الجديد على مقاعد بدلاء أتليتكو مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو مدريد على ملعب سنتايجو بيرنابيو ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك.

وسيتنافس الفريقان على البطاقة الرابعة والأخيرة في المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حارس المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: ناهويل مولينا - ستيفان سافيتش - ماريو هيرموسو - رينيلدو ماندافا.

الوسط: توماس ليمار - رودريجو دي بول.

أمامهما: أنطوان جريزمان - كوكي.

الهجوم: ألفارو موراتا - أنخل كوريا.

وأطاح برشلونة مساء الأربعاء بـ ريال سوسيداد، فيما تغلّب أوساسونا على إشبيلية في الوقت الإضافي.

فيما يلتقي فالنسيا بـ أتليتك بلباو مساء اليوم كذلك على الجهة الأخرى.