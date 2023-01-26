تشكيل أتليتكو مدريد - ديباي على مقاعد البدلاء.. وجريزمان وموراتا في الهجوم لمواجهة ريال مدريد

الخميس، 26 يناير 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد

يقود الثنائي أنطوان جريزمان وألفارو موراتا تشكيل أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد في كأس الملك.

ويتواجد ممفيس ديباي الوافد الجديد على مقاعد بدلاء أتليتكو مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو مدريد على ملعب سنتايجو بيرنابيو ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم في دربي كأس ملك إسبانيا ريال مدريد: ما حدث مثير للاشمئزاز.. ورابطة "لاليجا" تفتح تحقيقا ريال مدريد ينفي المزاعم بشأن منع مشجعي أتليتكو من ارتداء قميص الفريق كادينا سير: ريال مدريد يسعى لإبطال مخطط تشابي ألونسو بخصوص فران جارسيا

وسيتنافس الفريقان على البطاقة الرابعة والأخيرة في المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حارس المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: ناهويل مولينا - ستيفان سافيتش - ماريو هيرموسو - رينيلدو ماندافا.

الوسط: توماس ليمار - رودريجو دي بول.

أمامهما: أنطوان جريزمان - كوكي.

الهجوم: ألفارو موراتا - أنخل كوريا.

وأطاح برشلونة مساء الأربعاء بـ ريال سوسيداد، فيما تغلّب أوساسونا على إشبيلية في الوقت الإضافي.

فيما يلتقي فالنسيا بـ أتليتك بلباو مساء اليوم كذلك على الجهة الأخرى.

أتليتكو مدريد ريال مدريد كأس الملك
نرشح لكم
بعد 9 مباريات فقط.. ويجان يقيل كولو توريه من منصب المدير الفني مباشر كأس الملك - ريال مدريد (1) - (1) أتليتكو مدريد.. جووووووووول التعادل كالتشيو ميركاتو: مفاجأة مدوية.. ميلان ربما يضم كانسيلو من مانشستر سيتي ريال مدريد: ما حدث مثير للاشمئزاز.. ورابطة "لاليجا" تفتح تحقيقا "تصرف بغيض وحقير".. أتليتكو مدريد يدين "دُمية فينيسيوس المشنوقة" تشافي يكشف حجم إصابة بيدري وسبب مشاركة تير شتيجن في الكأس مواعيد مباريات الخميس 26 يناير 2023.. دربي مدريد في الكأس وسوبر السعودية كأس إسبانيا - برشلونة أول المتأهلين لنصف النهائي بهدف ديمبيلي في سوسيداد
أخر الأخبار
الأكثر تشتيتا للكرة.. ماذا قدم حجازي أمام النصر في السوبر السعودي 22 دقيقة | السعودية
ماذا قدم طارق حامد أمام النصر في السوبر السعودي 34 دقيقة | السعودية
المحلة لـ في الجول: إصابة حميد ماو لن تؤثر على مشاركته في المباريات المقبلة 39 دقيقة | الكرة المصرية
تسديدتين فقط.. ماذا قدم رونالدو في خروج النصر من السوبر السعودي ساعة | السعودية
السوبر السعودي - حجازي وطارق حامد يقودان الاتحاد للنهائي على حساب رونالدو ورفاقه ساعة | السعودية
الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية 2022 ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن قرارات اجتماعه بشأن الاختصاصات الجديدة لـ شركة الكرة ساعة | الكرة المصرية
بعد 9 مباريات فقط.. ويجان يقيل كولو توريه من منصب المدير الفني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك