تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم في دربي كأس ملك إسبانيا
الخميس، 26 يناير 2023 - 20:57
كتب : FilGoal
يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد أمام الغريم التقليدي أتليتكو مدريد في اللقاء الذي يجمعها في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.
ويبدأ ناتشو فيرنانديز في مركز الظهير الأيمن لتعويض الغيابات في المباراة المقامة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.
ويتواصل غياب دافيد ألابا وأوريليان تشواميني بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل الملكي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: فيرلان ميندي - إيدر ميليتاو – أنطوني روديجير - ناتشو فيرنانديز
الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدوارد كامافينجا
الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور
وعلى دكة البدلاء يجلس كل من: أندري لونين – لويس لوبيز – خيسوس فاييخو – ماركو أسينسيو – ألفارو أودريزولا – داني سيبايوس – رودريجو جوس – ماريانو دياز – ماريو مارتين – سيرخيو أريباس.
وحسم برشلونة وأوساسونا بطاقتي التأهل لنصف النهائي.
وسيكون دربي مدريد هو اللقاء الأخير لحسم هوية المتأهل الرابع لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.