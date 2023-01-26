تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم في دربي كأس ملك إسبانيا

يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد أمام الغريم التقليدي أتليتكو مدريد في اللقاء الذي يجمعها في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

ويبدأ ناتشو فيرنانديز في مركز الظهير الأيمن لتعويض الغيابات في المباراة المقامة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويتواصل غياب دافيد ألابا وأوريليان تشواميني بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الملكي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلان ميندي - إيدر ميليتاو – أنطوني روديجير - ناتشو فيرنانديز

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدوارد كامافينجا

الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من: أندري لونين – لويس لوبيز – خيسوس فاييخو – ماركو أسينسيو – ألفارو أودريزولا – داني سيبايوس – رودريجو جوس – ماريانو دياز – ماريو مارتين – سيرخيو أريباس.

وحسم برشلونة وأوساسونا بطاقتي التأهل لنصف النهائي.

وسيكون دربي مدريد هو اللقاء الأخير لحسم هوية المتأهل الرابع لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.