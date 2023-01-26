بيان - اتحاد الكرة يتمسك باستمرار لجنة الانضباط.. وجمعية عمومية لوضع ضوابط صارمة

أصدر اتحاد الكرة المصري بيانا عقب قرار لجنة الانضباط بالاستقالة، ودعا لعقد اجتماع للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة لوضع ضوابط صارمة منعا للخروج عن النص.

وتقدم محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم والانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته واستقالة اللجنة بالكامل. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان اتحاد الكرة المصري:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتزازه وتقديره واحترامه للجنة الانضباط بكامل هيئتها الموقرة والتي تمثل نخبة من قامات قضاة مصر، كما يثمن دورها الكبير في ترسيخ العدالة والالتزام داخل منظومة كرة القدم المصرية.

ويُشدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تمسكه باستمرار اللجنة في عملها، واستقلالها التام كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد على ضرورة تحلي جميع عناصر منظومة الكرة المصرية بالروح الرياضية والالتزام بضبط النفس، لاسيما وأن المجلس بصدد الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل تغليظ العقوبات المنصوص عليها في لائحة لجنة الانضباط الحالية ووضع ضوابط صارمة منعا للخروج عن النص

كذلك تفعيل لجنة القيم والأخلاق.

دون تدخل من الاتحاد وفقا للائحة النظام الأساسي بهدف تهيئة المناخ الرياضي الصحي في منظومة كرة القدم المصرية وتنسيقا مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لفرض الانضباط المنشود من الجميع، وهذا يتوافق مع ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من تعديلات في قانون الرياضة تنسيقا مع مجلس النواب المصري لتحقيق الهدف المنشود من الانضباط نحو كرة قدم أكثر أخلاقا بلا تعصب.

ماذا حدث؟

أصدرت لجنة الانضباط بيانا ردا على الاتهامات التي وجهت إليها خلال الفترة الماضية على خلفية القضايا المثارة أمام اللجنة.

وجاء بيان لجنة الانضباط كالآتي:

"بالرغم مما شهدته البلاد من إنجازات وتقدم في جميع المجالات شهد به القاصي والداني، إلا أن المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم".

"وشهدت المنظومة من بعض القائمين عليها تردي في القيم والأخلاق، وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيده وتجرد بعيدا عن أي انتماء رياضي وتطبيق للوائح الاتحادين المصري والدولي".

"لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي -دون مقابل مادي- بالاتحاد المصري اعتبارا من اليوم، وتحتفظ اللجنة بكافة الحقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها".

ويأتي ذلك على خلفية القضايا المنظورة أمام اللجنة في الفترة الحالية على خلفية مواجهة الزمالك ضد الأهلي في مسابقة الدوري.

وكانت لجنة الانضباط قد استدعت كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك للتحقيق بشأن شكاوى مقدمة ضد الثنائي.

وخضع كهربا للتحقيق أمس الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

بينما انتقد مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر قناة ناديه قرار استدعائه للتحقيق.

وشدد رئيس الزمالك أن لجنة الانضباط لا يحق لها استدعاء رئيس ناد وأن الأمر يتعلق فقط باللاعبين والمدربين.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جماهير ناديه بعبارات وصفها بيان الزمالك بالمسيئة.

أما الأهلي فتقدم بثلاث شكاوى ضد رئيس الزمالك بسبب ما وصفه بيان النادي بتنمر وعبارات مسيئة ضد كهربا ومجلس إدارة الأهلي.

وحولت رابطة الأندية شكاوى الأهلي والزمالك إلى لجنة الانضباط لعدم اختصاصها بما يحدث خارج ملعب المباراة.

والأمر نفسه حدث مع شكوى عماد متعب نائب رابطة الأندية ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.