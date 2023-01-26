على رأسهم مانولوفيتش و3 لاعبين.. وفد من الاتحاد يزور المشجع إسلام زكي

حرص وفد من الاتحاد السكندري بقيادة زوران مانولوفيتش مدرب الفريق على زيارة إسلام محمد زكي مشجع الفريق الذي أصيب في المباراة.

وجاء ذلك خلال تواجد الفريق في القاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على المقاولون العرب في السابعة من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

ورافق مانولوفيتش قائد الفريق خالد الغندور وصبري رحيل بالإضافة إلى مصطفى إبراهيم.

ماذا حدث؟

كانت مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري قد شهدت واقعة مؤسفة أدت إلى إلغائها.

جاء ذلك إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم، ووقع ذلك قبل نهاية الربع الثالث من المباراة.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا رسميا بخصوص الإصابات بين الجماهير في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد السكندري، موضحة "إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة".

وخرج جميع المصابين من المستشفى باستثناء إسلام زكي مشجع الاتحاد والذي يعاني من كسر في قاع الجمجمة ويتلقى العلاج بمستشفى مصر الدولي بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن تتويج الاتحاد السكندري بلقب السوبر على حساب الأهلي في المباراة التي لم تستأنف.

ويأتي ذلك بناء على طلب النادي الأهلي بمنح بطولة كأس السوبر لموسم 2021/2022 إلى نادي الاتحاد السكندري.