قائمة الاتحاد - أموتو ومابولولو في القيادة لمواجهة المقاولون

الخميس، 26 يناير 2023 - 19:52

كتب : FilGoal

الاتحاد - البنك الأهلي - أوستن أموتو

يقود الثنائي أوستن أوموتو وكريستوفر مابولولو قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري.

وأعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لـ الاتحاد السكندري 22 لاعبا في القائمة أمام المقاولون في الجولة الـ16 من المسابقة.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على المقاولون العرب في السابعة من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

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وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: المهدى سليمان - صبحى سليمان

الدفاع: هشام صلاح - جافين جازيتو - خالد صبحى - محمود علاء - صبرى رحيل - عبد الله نصيب - مصطفى ابراهيم.

الوسط: مورو ساليفو - إسلام عبد النعيم - خالد الغندور - إبراهيم حسن - محمود عبد العزيز - عمار حمدى- محمد فارس - محمد محمود - أحمد عيد - أحمد عادل ميسى -عبد الغنى محمد.

الهجوم: أوستن أموتو - مابولولو.

وتنطلق منافسات الجولة السادسة عشر بعد غدا الجمعة بمواجهة بين أسوان وطلائع الجيش.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة.

وينفرد الأهلي بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة وبفارق ست نقاط عن فيوتشر أقرب منافسيه.

الاتحاد السكندري المقاولون العرب الدوري المصري
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