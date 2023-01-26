انتهت في السوبر السعودي - اتحاد جدة (3) - (1) النصر.. حجازي وطارق حامد إلى النهائي

يلعب النصر ضد اتحاد جدة على استاد الملك فهد الدولي ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويبدأ الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام النصر.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد النصر في كأس السوبر.

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نهاية المباراة

ق 3+90 مهند الشنقيطي يسجل الهدف الثالث لنادي الاتحاد بعد تسديدة قوية في الزاوية القريبة لمرمى روسي حارس النصر

ق84 أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد يبعد فرصة خطيرة لنادي النصر بعد عرضية عبد الرحمن غريب

ق75 انطلاقة خطيرة من زكريا هوساوي وعرضية متقنة يبعدها نواف بوشل بصعوبة من أمام مرمى النصر

ق73 تاليسكا يسدد كرة ثابتة تعلو مرمى مارسيلو جروهي

ق67 أندرسون تاليسكا يسجل هدف تقليص الفارق بعد عرضية متقنة من لويس جوستافو

ق66 رونالدو يسدد من ضربة حرة مباشرة لكن كرته تمر أعلى مرمى الاتحاد بقليل

ق 65 مخالفة للنصر قريبة من منطقة جزاء الاتحاد بعد تعرض الصليهم للإعاقة من رومارينهو

ق52 انطلاقة خطيرة من عبد الرحمن العبود وتمريرة باتجاه رومارينيو المنفرد لكن روسي حارس النصر ينقذ الموقف

ق47 رونالدو يطالب بركلة جزاء بعد توغل تاليسكا لاعب النصر بمنطقة جزاء الاتحاد

ق46 أجرى رودي جارسيا مدرب النصر 3 تبديلات بنزول جيسلان كونان وعبد الرحمن غريب وعبد المجيد الصليهم بدلا من سامي النجعي وعبد الله مادو وبيتي مارتينيز

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق43 عبد الرزاق حمد الله يسجل الهدف الثاني للاتحاد برأسية قوية على يسار الحارس روسي بعد عرضية متقنة من رومارينهو

ق37 تدخل قوي من لويس جوستافو على قدم حمدالله مهاجم الاتحاد

ق22 مرتدة خطيرة لنادي الاتحاد وصلت إلى كورنادو الذي حاول إرسال عرضية لكن عبد الإله العمري أبعد الكرة إلى رمية تماس

ق15 البرازيلي رومارينيو يسجل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد عرضية رائعة من عبد الرحمن العبود

ق12 تدخل ناجح من أحمد حجازي يقطع به الكرة من أمام كريستيانو رونالدو

ق5 تاليسكا يتوغل داخل منطقة جزاء الاتحاد وحجازي يبعد الكرة من أمامه لركنية

ق1 محاولة مبكرة من النصر وعرضية من بيتي مارتينيز تصل سهلة إلى حارس الاتحاد غروهي

انطلاق المباراة