فوتبول إيطاليا: زانيولو رفض الانتقال إلى إنجلترا.. وهذا النادي الأقرب لضمه

رفض نيكولو زانيولو لاعب روما الانتقال إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة بورنموت في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب "فوتبول إيطاليا" فإن زانيولو رفض عرض بورنموث المقدر بـ30 مليون يورو ويفضل الانتقال إلى ميلان.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن ميلان هو الأقرب للحصول على خدمات زانيولو في يناير.

ويحظى زانيولو باهتمام بالغ من أكثر من ناد بينهم أرسنال وتوتنام في ظل العلاقة المتخبطة بين اللاعب وإدارة روما.

وحدد روما مبلغ 60 مليون يورو لبيع زانيولو الذي ينتهي تعاقده في 2024، وربما تقل القيمة ليتفادى النادي بيع اللاعب بدون مقابل.

وقال مورينيو المدير الفني لـ روما بخصوص ذلك: "مستعد لاقحام زانيولو في المشاركات إذا كان على استعداد ولم يغادر الفريق في يناير".

وينتهي عقد زانيولو مع ذئاب العاصمة في يونيو 2024.

وخاض صاحب الـ23 عاما 17 مباراة بقميص روما، نجح خلالها في هدفين وصنع 3 آخرين.