تفوق مستمر على الهلال.. الفيحاء أول المتأهلين لنهائي كأس السوبر السعودي

الخميس، 26 يناير 2023 - 19:22

كتب : FilGoal

الهلال والفيحاء

بات نادي الفيحاء أول الفرق المتأهلة إلى نهائي كأس السوبر السعودي.

وفاز الفيحاء على الهلال بهدف دون رد ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل البرازيلي باولينهو هدف المباراة الوحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

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الفيحاء بات أول فريق يتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي في نسخته الجديدة.

وواصل الفيحاء تفوقه على الهلال بعدما فاز عليه في نهائي النسخة الماضية من كأس ملك السعودية.

كما فاز الفيحاء على الهلال بهدف دون رد ضمن الدور الثاني من الموسم المنصرم بالدوري السعودي.

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وصف المباراة

بدأ الهلال بهجوم ضاغط وأرسل سعود عبد الحميد عرضية حولها صالح الشهري بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الفيحاء.

ونفذ سالم الدوسري عرضية من ركنية ورأسية خطيرة من عبد الله الحمدان يبعدها دفاع الفيحاء من على خط المرمى

ورد الفيحاء سريعا ونجح باولينهو في تسجيل الهدف الأول بعد انطلاقة سريعة ووضع الكرة على يسار عبد الله المعيوف في الدقيقة 21.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لنادي الهلال بعد عرقلة عبد الله الحمدان في الدقيقة 26.

ونجح فلاديمير سويكوفيتش حارس الفيحاء في التصدي لركلة الجزاء التي سددها سالم الدوسري.

ومع بداية الشوط الثاني أضاع صالح الشهري فرصة التعادل لنادي الهلال بعد ضربة رأسية خطيرة.

وألغى حكم المباراة الهدف الثاني لنادي الفيحاء بداعي التسلل على ميلان بافكوف.

وأهدر موسى ماريجا فرصة تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل لنادي الهلال ومرت كرته اعلى العارضة بقليل.

بهذه النتيجة حجز نادي الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي يوم الأحد المقبل في انتظار الفائز من النصر واتحاد جدة.

السوبر السعودي
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