المدير الرياضي لـ بيشكتاش يوضح عبر في الجول حقيقة طلب استعارة الأهلي لـ موليكا

الخميس، 26 يناير 2023 - 19:03

كتب : محمد عبد العظيم

جاكسون موليكا

أوضح جيهون كازانجي المدير الرياضي لنادي بيشكتاش التركي حقيقة تقدم الأهلي بعرض لضم الكونغولي جاكسون موليكا على سبيل الإعارة.

وكشفت صحيفة "فاناتيك" التركية أن الأهلي تقدم بعرض لاستعارة موليكا، بسبب الفوارق المالية بين العرض والطلب بين الناديين من أجل ضمه بشكل نهائي.

وقال كازانجي لـ FilGoal.com: "لا يوجد عرض من الأهلي لاستعارة موليكا".

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وأضاف "باب المحادثات مع الأهلي بشأن موليكا مغلق".

وأتم "سنحافظ على اللاعب ولن نفرط فيه".

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وقدّم الأهلي عرضا يقارب 4 ملايين يورو لضم الكونغولي، رفضه النادي التركي حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

وخاض موليكا 18 مباراة مع النسور هذا الموسم سجل 5 أهداف وصنع 2.

ويمتد تعاقد موليكا الذي انضم في الصيف الماضي حتى 2026-27 بعدما انضم مقابل 3 ملايين و350 ألف يورو حسب تقارير تركية.

ويسعى الأهلي لدعم خط هجومه بالتعاقد مع مهاجما أجنبيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الأهلي تعاقد مع كل من خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي ومروان عطية.

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