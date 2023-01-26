السوبر السعودي - رونالدو يقود هجوم النصر أمام اتحاد جدة.. وعودة جوستافو

الخميس، 26 يناير 2023 - 19:03

كتب : FilGoal

رونالدو مع النصر السعودي

تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي لفريقه النصر أمام اتحاد جدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويلعب النصر ضد اتحاد جدة على استاد الملك فهد الدولي ضمن نصف نهائي كأس السوبر.

ابن الـ37 عاما سيلعب للمرة الثانية أأساسيا مع النصر والثالثة بشكل عام بعد أن سجل هدفين في مواجهة نجوم النصر والهلال الودية أمام باريس سان جيرمان والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بخمسة أهداف مقابل أربعة.

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وجاء تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: أوجوستين روسي

خط الدفاع: علي لاجامي - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري - لويس جوستافو - عبدالرحمن غريب - بيتي مارتينيز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

وتشهد المباراة عودة البرازيلي لويس جوستافو لتشكيل نادي النصر بعد غيابه خلال المباراة الماضية ضد الاتفاق.

ويغيب الثلاثي دافيد أوسبينا وجيسلان كونان وألفارو جونزاليس عن صفوف النصر.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

ويلعب الفائز من مباراة الاتحاد والنصر ضد الفيحاء في نهائي السوبر السعودي يوم الأحد المقبل.

النصر اتحاد جدة كأس السوبر السعودي
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