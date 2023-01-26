السوبر السعودي - حجازي وطارق حامد أساسيان أمام النصر

الخميس، 26 يناير 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

حجازي وطارق في فوز الاتحاد على التعاون

يبدأ الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام النصر.

ويلعب النصر ضد اتحاد جدة على استاد الملك فهد الدولي ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة النصر كالتالي:

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المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي.

الوسط: طارق حامد – عبد الرحمن العبود - رومارينهو - برونو هنريكي – إيجور كورنادو.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

ويغيب عن صفوف اتحاد جدة المدافع الشاب سويلم المينهالي الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

ويلعب الفائز من مباراة الاتحاد والنصر ضد الفيحاء في نهائي السوبر السعودي يوم الأحد المقبل.

السوبر السعودي النصر الاتحاد
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