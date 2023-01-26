جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يريد مدافع سالزبورج بعد انضمام هدفه إلى أرسنال

حدد نادي يوفنتوس سترانجا بافلوفيتش مدافع ريد بول سالزبورج لتعويض هدفه جاكوب كيفيور الذي انتقل إلى أرسنال.

وكان كيفيور هدفا لـ يوفنتوس قبل أن ينتقل في النهاية إلى أرسنال قادما من سبيزيا منذ يومين في سوق الانتقالات الجارية.

وبحسب لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية فإن يوفنتوس يضع مدافع سالزبورج نصب أعينه للتعاقد مع في الصيف مع ترحاب متبادل من جانب اللاعب.

وقال اللاعب في تصريحات نشرتها الصحيفة ذاتها: "كان هناك اهتمام من يوفنتوس. لم يسبق لي أن ذهبت إلى تورينو من قبل".

وأضاف "يوفنتوس فريق كبير، إنه لشرف دائم أن يرتبط اسمك بهذا النادي، لكني أركز على سالزبورج في الوقت الحالي".

وأتم "نريد أن نقدم أداءً جيدًا في الدوري والكأس المحلية والدوري الأوروبي. دعونا نرى ما يخبئه المستقبل".

ويرتبط بافلوفيتش بعقد يمتد حتى صيف 2027 مع سالزبورج.

ويجيد صاحب الـ21 عاما اللعب في قلب الدفاع.

المدافع الصربي شارك الموسم الحالي في 19 مباراة، سجل هدفين وصنع مثلهما.

ومثّل بافلوفيتش منتخب صربيا في 25 مباراة، ونجح خلالها في تسجيل هدف وصنع آخرين.

وسجل بافلوفيتش هدفا في كأس العالم 2022 أمام الكاميرون في دور مجموعات البطولة.