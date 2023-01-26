هداف الكاميرون يترك ليون نحو رين

الخميس، 26 يناير 2023 - 18:01

كتب : FilGoal

كارل توكو إيكامبي - الكاميرون

أعلن نادي ستاد رين الفرنسي ضم الكاميروني كارل توكو إيكامبي قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

وكان ليون يرغب في بيع اللاعب، لكنه وافق في النهاية على الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأفاد نادي ليون في بيان: "النادي وافق على انتقال إيكامبي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة بدون وجود بند الشراء النهائي".

أخبار متعلقة:
كالتشيو ميركاتو: مفاجأة مدوية.. ميلان ربما يضم كانسيلو من مانشستر سيتي كيكر: نجم تونس يخضع للكشف الطبي مع وصيف الدوري الألماني مؤتمر جوارديولا: إدارة أرسنال تستحق الإشادة بسبب تمسكها بأرتيتا تين هاج يوضح ما قاله للاعبيه بين شوطي لقاء نوتنجهام وسبب تبديل راشفورد

وأضاف "سيستمر اللاعب الكاميروني في صفوف رين حتى 30 يونيو 2023 مقابل 1.5 مليون يورو، ويمكن أن نحصد مكافأة قدرها مليون يورو كحد أقصى وفقا لأداء رين في الدوري الفرنسي وعدد المباريات التي يلعبها المهاجم".

وأتم البيان "يود نادي ليون أن يوضح أن رين سيدفع راتب اللاعب حتى نهاية الإعارة".

إيكامبي البالغ 30 عاما خاض الموسم الجاري بقميص ليون 19 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 2.

وكشفت تقارير أن اللاعب لم يكن سعيدا في صفوف ليون مؤخرا، بينما حاول لوران بلان المدير الفني إثناءه عن قراره والحفاظ على خدماته.

وأوضحت التقارير أن إيفرتون وساوثامبتون أبديا اهتماما باللاعب الذي لا يفضل اللعب في الدوري الإنجليزي، كما حاول الشباب السعودي ضمه.

ويشغل إيكامبي مركزي الجناح والمهاجم، وانضم في صيف 2020 لليون قادما من فياريال الإسباني بعدما قضى 6 أشهر معارا في البداية.

ويحتل الشباب المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

كارل توكو إيكامبي ليون رين
نرشح لكم
جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يريد مدافع سالزبورج بعد انضمام هدفه إلى أرسنال كالتشيو ميركاتو: مفاجأة مدوية.. ميلان ربما يضم كانسيلو من مانشستر سيتي كيكر: نجم تونس يخضع للكشف الطبي مع وصيف الدوري الألماني مصدر من المصري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع ثنائي بروكسي.. وصفقة في الطريق وكيله لـ في الجول: لم يحدث تواصل نهائيا من الأهلي لضم كوادو دواه كادينا سير: ريال مدريد يسعى لإبطال مخطط تشابي ألونسو بخصوص فران جارسيا خبر في الجول – بعد ثنائي الفيوم.. المصري يقترب من لاعبي بروكسي خبر في الجول – المصري يضم ثنائي الفيوم
أخر الأخبار
جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يريد مدافع سالزبورج بعد انضمام هدفه إلى أرسنال 7 دقيقة | ميركاتو
هداف الكاميرون يترك ليون نحو رين 40 دقيقة | ميركاتو
وزارة الرياضة تحدد موعد تسليم النادي الإسماعيلي إلى اللجنة الجديدة ساعة | الكرة المصرية
تحديد أول المتأهلين إلى دور الـ32 من كأس مصر ساعة | الدرجة الثانية
كالتشيو ميركاتو: مفاجأة مدوية.. ميلان ربما يضم كانسيلو من مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
كيكر: نجم تونس يخضع للكشف الطبي مع وصيف الدوري الألماني ساعة | ميركاتو
الكشف عن الجهاز الفني الجديد لـ فاركو بقيادة العشري ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: إدارة أرسنال تستحق الإشادة بسبب تمسكها بأرتيتا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل