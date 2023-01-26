هداف الكاميرون يترك ليون نحو رين

أعلن نادي ستاد رين الفرنسي ضم الكاميروني كارل توكو إيكامبي قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

وكان ليون يرغب في بيع اللاعب، لكنه وافق في النهاية على الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأفاد نادي ليون في بيان: "النادي وافق على انتقال إيكامبي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة بدون وجود بند الشراء النهائي".

وأضاف "سيستمر اللاعب الكاميروني في صفوف رين حتى 30 يونيو 2023 مقابل 1.5 مليون يورو، ويمكن أن نحصد مكافأة قدرها مليون يورو كحد أقصى وفقا لأداء رين في الدوري الفرنسي وعدد المباريات التي يلعبها المهاجم".

وأتم البيان "يود نادي ليون أن يوضح أن رين سيدفع راتب اللاعب حتى نهاية الإعارة".

إيكامبي البالغ 30 عاما خاض الموسم الجاري بقميص ليون 19 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 2.

وكشفت تقارير أن اللاعب لم يكن سعيدا في صفوف ليون مؤخرا، بينما حاول لوران بلان المدير الفني إثناءه عن قراره والحفاظ على خدماته.

وأوضحت التقارير أن إيفرتون وساوثامبتون أبديا اهتماما باللاعب الذي لا يفضل اللعب في الدوري الإنجليزي، كما حاول الشباب السعودي ضمه.

ويشغل إيكامبي مركزي الجناح والمهاجم، وانضم في صيف 2020 لليون قادما من فياريال الإسباني بعدما قضى 6 أشهر معارا في البداية.

ويحتل الشباب المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.